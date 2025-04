La paradoja interminable que rodea al Badajoz

Cuando el miércoles de la pasada semana representantes de Agapito Iglesias y Luis Oliver escenificaron el golpe de estado en el Badajoz armados con un ... cerrajero y una artillería notarial, empezó el baile de roles que ha ido evolucionando con el paso de los días. Especialmente en lo que a Luis Oliver Sierra se refiere. Ejerció de agitador del avispero, portavoz y, finalmente, se presentó como nuevo director deportivo pese a que el periodo de incorporaciones, más allá de rastrear el mercado de jugadores en paro, ya había cerrado sus dos ventanas.

Aunque sí tomó una decisión en virtud a esas credenciales y es elegirse a sí mismo como nuevo inquilino del banquillo tras la vacante dejada por Iñaki Alonso después de que fuera destituido por el club cuando todavía estaba gobernado (aunque cada vez imperaba más la anarquía) por el grupo mexicano. El improvisado casting, si es que lo hubo, fue efímero, porque el viernes, ya con los ánimos más calmados merced a un acto de conciliación que rebajó la tensión por los incidentes que se saldaron con tres despidos (aunque luego fue readmitido Carlos Cordero), Oliver Sierra sostuvo que los candidatos habían desaparecido. «Nadie quiere venir porque no hay ninguna garantía, después de lo que se monta ayer, los cuatro que asomaban la cabeza la han escondido y dicen que mejor en el futuro». En apenas unas horas se esfumaron las supuestas opciones, como la de José Ramón Sandoval, nombre filtrado que fue el que más sonó y que ese mismo día descartó taxativamente.

Y deslizó un nuevo guiño sobre su candidatura para convencerse a sí mismo de que es el más indicado para el puesto. «Si no encontramos a un entrenador de garantías me encargaré yo», sostuvo, para dos días después, tras vencer al Talavera, declarar que desde el viernes no se estaba buscando a nadie para asumir la parcela técnica. Él y Nico Medina dirigieron al equipo desde la grada dando instrucciones a Curro Velázquez, que sí estuvo a pie de campo.

Una medida provisional que no se repetirá este domingo en el Nuevo Vivero en el derbi frente al Villanovense (12.00), porque ambos vivirán el partido desde el perímetro que delimita el área técnica. «Estaban haciendo los últimos trámites durante la mañana y la idea es que me pueda sentar en el banquillo el domingo», explicaba en su rueda de prensa de este viernes, en la que corroboraba lo anunciado por este diario el día anterior, y es que se ha llegado a un acuerdo para el pago de los finiquitos de Iñaki Alonso y de Juan Carlos Román.

A todos los efectos, será el preparador blanquinegro hasta final de temporada, salvo giro de guion que, en esta historia, no es descartable. Por tanto, encarnará las funciones de primer entrenador y también las de máxima autoridad de la parcela deportiva, o no del todo, porque «no es algo en lo que esté tremendamente involucrado pese a que se me nombrase director deportivo en origen, no me interesa nada que no sea el vestuario», fueron sus palabras tras ser interpelado por la posibilidad de que lleguen refuerzos para cubrir las fichas libres tras las salidas con carácter disciplinario de Carlos Cinta y Miguel Núñez. Y así lo reiteró: «Desde el minuto uno que entré en el vestuario dije que me dejasen de historias, que lo mío era ir a ganar cada domingo y que no iba a estar pendiente de traer a nadie ni de cosas que me puedan distraer de lo que tenemos que hacer el fin de semana, y se lo han tomado al pie de la letra porque la verdad es que no me dicen nada».

Oliver Sierra sostiene que son otras personas en el organigrama las que se encargan de valorar las oportunidades que puedan surgir, pero que no es algo que centre su atención porque está «tranquilo con la plantilla, hay buenos nombres encima de la mesa y lo iremos viendo sobre la marcha». Una especie de paradoja en la que, según cómo se observe, es o no el director deportivo, en una extrapolación del experimento cuántico del gato de Schrödinger.

Baja de Damián Petcoff

De cara al derbi, han vuelto a entrenarse con normalidad Borja López y Chacartegui, que se han perdido las últimas dos y tres jornadas respectivamente y pierde a Damián Petcoff, que cumplirá ciclo de cinco amonestaciones. También regresará Carlos Cordero que, pese a contar con el alta exprés en la Seguridad Social horas después de ser dado de baja, se perdió el duelo ante el Talavera. «Ha vuelto con la misma actitud de siempre, no hace falta motivarlo, siempre va a l 200% y está disponible para ser convocado».

Fuera de lo deportivo, también se refirió a dos de las principales noticias institucionales de esta semana. «No había mucho que embargar, pero funcionar con las cuentas del club con normalidad siempre ayuda. Es buen karma, una victoria aunque sea judicial es una noticia positiva que rodea al club». También hizo mención a la auditoría que, según anunciaron quienes han asumido el poder de la entidad extremeña, piensan realizar tras hallar una deuda de más de 600.000 euros durante la gestión del grupo mexicano, «se irá poniendo en orden pagando y poniendo a todo el mundo al día».

Por otra parte, el Badajoz lucirá en la camiseta blanquinegra la publicidad de Carballo, mientras que la segunda equipación contará con la de Hyundai.