Gus: «Nosotros esperamos al mejor Badajoz posible»

Apenas habían desplegado las alas cuando volvieron las turbulencias en pleno vuelo para el Villanovense. De tres victorias consecutivas con los motores a máxima potencia ... a dos derrotas consecutivas que les dejan a medio gas. La última, además, con autocrítica. «El otro día no estuvimos a la altura», reconoce José González Gus una semana después, «pero aun así, sigo pensando que el partido no fue un desastre».

Analizada la derrota, el técnico serón quiere pasar página cuanto antes y asegura que sus jugadores ya se han repuesto anímicamente tras una semana «dolidos por una derrota inesperada». La línea de trabajo, dice, es la misma más allá del resultado, «seguimos confiando en nuestro trabajo como no puede ser de otra manera, igual que cuando hemos enlazado varias victorias consecutivas».

Para Gus es también importante el hecho de ver al club unido y con las ideas claras: «Lo que queremos es buscar los puntos que nos den la salvación lo antes posible y, si somos capaces, luego ya veremos dónde estamos». Por eso no quiere lamentos por lo ocurrido en las dos últimas jornadas, «te tienes que volver a levantar porque lo que has hecho de aquí para atrás no te garantiza nada ni bueno ni malo, solo podemos controlar lo que pase en el día a día».

Y en esas turbulencias aparece un Badajoz que tampoco atraviesa un vuelo precisamente tranquilo, aunque Gus espera un partido de altos vuelos. «Habrá buen ambiente ante un muy buen equipo que viene de ganar en Talavera, que es un campo muy difícil», afirma el técnico serón sobre lo ocurrido la pasada jornada, «nosotros esperamos al mejor Badajoz posible: un Badajoz que empuje con su gente y que nos apriete». Frente a eso, pide a los suyos sacar todas sus virtudes, «porque si no, lo vamos a pasar mal».

Con los blanquinegros tratando de salir del descenso, los serones, que tienen a 5 puntos tanto la liguilla de ascenso como el descenso, buscan volver a mirar hacia arriba, aunque a muy corto plazo. «Al final, te tienes que basar en objetivos cortos porque está claro que ni a medio ni largo plazo te valen», argumenta Gus, que se centra lo primero en sacar un buen resultado de Badajoz, «luego pensaremos en el Getafe y luego veremos realmente por lo que vamos a pelear».