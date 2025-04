Oliver Sierra podrá sentarse en el banquillo del Badajoz este domingo

Manuel García Badajoz Jueves, 14 de marzo 2024, 21:39 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

En una de las tres comparecencias que ofreció la pasada semana Luis Oliver Sierra, dejó entrever que no se ficharía ningún técnico para lo que ... queda de temporada en el Badajoz. Algo que corroboró el domingo tras ganar al Talavera (1-2), «desde el viernes ya no se busca entrenador y salvo una cosa rara ya no se va a buscar».

El director deportivo aducía que el único motivo que impedía su presencia en el banquillo era la falta de tiempo para tramitar las fichas en la Federación y que no se había alcanzado un acuerdo para el pago del finiquito del entrenador saliente, Iñaki Alonso. El preparador de Durango fue destituido tras el empate a cero en el último duelo disputado en casa ante el Navalcarnero hace casi dos semanas. Noticia relacionada Agotadas las entradas de la promoción para asistir al Badajoz-Villanovense Ese trámite ya se ha subsanado, llegándose a un acuerdo entre ambas partes y, de esta manera, Oliver Sierra y su segundo, Nico Medina, podrán dirigir al equipo pacense a pie de campo. Cabe recordar que la pasada semana los dos estuvieron en la grada de El Prado dando instrucciones a Curro Velázquez, preparador físico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión