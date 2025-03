El Montijo es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. La reacción de Gabriel Cardozo de encararse al público y el anuncio del club ... de imponerle una sanción ha desatado una tormenta de consecuencias inciertas. El jugador de la UD Montijo ha salido al paso a través de un vídeo en sus redes sociales para ofrecer su versión sobre la polémica surgida sobre su reacción tras ser expulsado en el partido ante el Unión Adarve. Lo ha hecho en una respuesta categórica y pormenorizada al comunicado que sacaba el club montijano.

El futbolista uruguayo reconoce que si bien es cierto que había pedido la salida del Montijo, sí matiza que las fechas que ha dado el club no son correctas, porque según puntualiza en su escrito ya había pedido la salida hasta en dos ocasiones anteriores, esto es, en verano y en diciembre y la última vez el pasado 25 de enero, seis días antes del cierre del mercado de invierno y no a falta de tres dias como indica la entidad.

Gabriel Cardozo asume su mal comportamiento que le llevó a encararse con el público y pide perdón al aficionado al que le faltó el respeto tras su expulsión el pasado domingo. En ese sentido, el defensa rojinegro acata la posible sanción disciplinaria que desde el club ya ha comunicado que le va a imponer acogiéndose a su reglamento de régimen interno porque «las normas están para cumplirlas», comenta.

En este cruce de declaraciones entre club y jugador, el punto de mayor controversia es el relativo al apartado en el que el Montijo asegura que la plantilla está al día. Gabriel Cardozo corrobora que es cierto que ya no les deban ninguna mensualidad, pero precisa que el club omite en su nota que se ha procedido a los pagos el 1 de febrero de las nóminas de diciembre y enero, que estaban pendientes. De hecho, Gabriel Cardozo explica que cuando solicitó irse a otro equipo (según afirma contaba con ofertas de superior categoría), comunicó a la entidad rojinegra que para quedar liberado aceptaba no cobrar «los dos meses que se van a adeudar, diciembre y enero, les dije que no los quería recibir, solo pedía que me dejaran salir, nada más»,

En medio de este polvorín, el padre del jugador echaba más leña al fuego al salir en defensa de su hijo en respuesta a las críticas de algunos aficionados en Twitter y en la que dejaba caer ciertas insinuaciones sobre el club. «Dese una vuelta por la oficina y pregunte las situaciones de los jugadores. Cuando sepa por qué se perdió el último partido de la temporada pasada 7-1, entenderá algunas cosas y defenderá ciertas actitudes. A veces, solo a veces, hay que tener un poquito de empatía».

Para finalizar, Cardozo acusa al club de haber amenazado a los jugadores el pasado lunes con no cobrar más hasta que no se salvara la categoría. El jugador considera que con estas actitudes no se valora a la plantilla como a cualquier otro empleado. «No es la manera correcta de hacerlo, somos personas antes que jugadores, nos dedicamos a esto como cualquier otro trabajador y que te increpen y manipulen de esa manera no es plato de gusto para nadie», argumenta Gabriel Cardozo.

Concluye su explicación diciendo que «la situación ha llegado muy lejos, es lamentable haber llegado hasta aquí por comentarios entre aficionados y familiares, está fuera de lugar».

La dureza de este vídeo pone en clara evidencia que en la actualidad el club presidido por Emilio Blanco es un polvorín de resultados imprevisibles en un momento clave de la temporada.