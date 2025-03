El Montijo naufraga con claridad ante el Adarve

Juan Marrero: «Fue un partido de esos en el que cambiarías a ocho»

Visiblemente contrariado se mostró el técnico del Montijo, Juan Marrero, al término del choque disputado por su equipo en Madrid ante el Adarve. «La suerte que tenemos es que es un partido, que quedan catorce más y que tenemos que volver a competir. Un 4-0 se levanta aprendiendo de los errores y rectificando ciertos aciertos que condicionan mucho este tipo de partidos. Pero sí que es cierto que fue un partido de esos en el que si pudieras, cambiarías a ocho», declaró el entrenador valenciano sobre la contundente derrota sufrida por el cuadro montijano en el Vicente del Bosque.

Además, a propósito del desarrollo del partido, Juan Marrero lamentó la falta de contundencia de sus jugadores: «Cuando pierdes 4-0 es porque has hecho las cosas muy mal. Sobre todo en contundencia defensiva no hemos sido el equipo que solíamos ser, y en estos campos lo pagas. Hay muchos errores, en el primer gol le dejamos marchar de cuatro. En el segundo gol, le dejamos pensar, entraban muy fácil. No ha sido nuestro día, no hemos estado acertados con el balón tampoco, pese a que en la segunda mitad empezamos bien y tuvimos más llegadas», lamentó el adiestrador.

Finalmente, sobre la expulsión de Gabri, el técnico valenciano aseguró que están cubiertos en esa demarcación de cara al partido de la próxima semana: «Recuperamos a Akapo y ahí tenemos cubierto, lo que es positivo. Pero también perdemos a Barragán por cinco tarjetas amarillas. Toca trabajar bien para volver a competir», finalizó, con contundencia, Juan Marrero.