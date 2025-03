El Montijo se deja dos puntos en Cádiz en el minuto 95

Beatriz Anillo (ADG) Cádiz Domingo, 3 de abril 2022, 19:57 Comenta Compartir

El Montijo tuvo en sus manos una victoria que le hubiese permitido afianzarse en la quinta plaza de la clasificación y romper el mal momento de resultados por el que atraviesa, ya que suma cuatro jornadas sin ganar. El tanto anotado por Molina, en el minuto 87, despejaba el panorama, pero el Cádiz B consiguió el 2-2 en el minuto 95 que dejó a los pupilos de Juan Marrero sin un triunfo balsámico.

Se puso de cara muy pronto el partido para el bando visitante. Tan solo cuatro minutos precisó el Montijo para tener la primera ocasión, además, desde el punto de penalti. Joel Salvi se fue del mundo por banda y Joaco, en su intento por frenar el ataque, cometió falta dentro del área. El colegiado no dudó y señaló la pena máxima. Manchón fue el encargado de transformar el disparo desde los once metros en el primer tanto. Un disparo a lo Panenka dejó a Flere sin capacidad de reacción.

Se mostró muy activo el equipo entrenado por Juan Marrero mientras que el cuadro anfitrión se defendía con todo e intentaba aprovechar alguna jugada de contraataque, pero sin suerte. Tras varios minutos, el partido se ralentizó. A la media hora de encuentro se reactivó el Montijo. Manchón se plantó en el área y Bastida lo derribó en su intento por robarle el balón. El colegiado volvió a pitar penalti. Sin embargo, Flere adivinó las intenciones de Dani Segovia, encargado de ejecutar el lanzamiento, y consiguió mantener el 0-1.

En la recta final de la primera parte el equipo rojinegro se limitó a defenderse de los infructuosos ataques que protagonizaron los jugadores del filial cadista. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, ya con las energías renovadas, los hombres preparados por Alberto Cifuentes reforzaron sus ataques y pusieron en serios aprietos al cuadro visitante.

Chapela tuvo muy cerca el gol. También lo rondó Lau, con un gran disparo que obligó a Sergio Tienza a tener que intervenir. De tanto intentarlo, el Cádiz B logró el empate en el minuto 54. Tras un gran pase de Chapela, Cveticanin metió la quinta marcha para plantarse en un uno contra uno ante el guardameta visitante, al cual dejó en el suelo sin nada más que hacer mientras el balón se colaba hasta el fondo de la portería.

No reaccionaba el Montijo. De la insistencia de la primera parte, solo quedaban acercamientos sin peligro. Barragán lo intentó hasta que fue sustituido por Seung-Cheol. También pujaron por el gol Manchón y Dani Segovia, pero sin éxito. El empate se reforzaba cada vez más en el marcador.

El partido no se durmió en ningún momento y a pesar de verse inferior en el juego, el equipo visitante no se dejó ir y trató de encontrar premio en algúz zarpazo. Su rival tampoco se relajó y el choque se volvió de ida y vuelta. El que encontró recompensa primero fue el Montijo con un gol de Molina en el minuto 87, que supo sacar partido de una acción a balón parado. Remachó el esférico suelto tras un saque de falta que el filial del Cádiz no fue capaz de defender con solvencia.

Sin embargo, en el minuto 95 fueron los pupilos de Alberto Cifuentes los que encontraron el tanto de la igualada con un gran gol de Jinjolava, que estiró, una semana más, la sombra sin victorias del cuadro entrenado por Juan Marrero.

Cádiz B Flere; Kike Carrasco, Lau, Joaco, Jinjolava; Chapela (Algarra, min. 79), Bastida, Curro, Jorquera (Cveticanin, min. 50); Kensly (Paco Cantal, min. 71) y Cordero (Kikín, min. 50). 2 - 2 Montijo Sergio Tienza; Gabri (José Ángel, min. 77), Javi Chino, Molina, Razvan (Maluenda, min. 58); Calin, Rodao; Barragán (Seung-Cheol, min. 71), Joel Salvi (Tarek, min. 77), Manchón (Matute, min. 77); y Dani Segovia. Goles: 0-1: Manchón, de penalti, min. 4. 1-1: Cveticanin, min. 54. 1-2: Molina, min. 87. 2-2: Jinjolava, min. 95.