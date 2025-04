Luis Oliver Sierra: «Desde el viernes ya no se busca entrenador»

Luis Oliver Sierra hizo una valoración muy positiva por la reacción del equipo después de una semana de lo más convulsa y del cambio en ... la dirección del equipo. «Esta victoria nos pone de manifiesto que los chicos quieren, son duros, tienen calidad... Al jugador bueno hay que dejarle libre, que juegue, sea feliz... A ninguno le gustaba jugar como estaban jugando», señaló. En cuanto a ese revulsivo para cambiar el chip, el técnico interino comentó que pocas ideas podía transmitir y puso el foco en la actitud. «Lo único que les he pedido durante la semana, ya que no daba tiempo a enseñar nada nuevo, es que por favor corriesen, que se dejasen todo y sobre todo que no le diesen la razón a toda esa gente que estaba deseando que este proyecto se hundiese, que había muchos, de dentro y de fuera. Ellos han tomado bien el mensaje. Todo lo que pasó durante la semana lo han transformado en energía para el partido y ahí se ha visto a un equipo que gana un partido remontando fuera de casa».

Oliver Sierra considera que su equipo se ha transformado y fue muy superior. «Hemos sido un equipo con jerarquía y con mando. No hemos ganado por casualidad. Hemos ganado porque los chicos ahora se creen que pueden ganar todos los partidos y eso va a ser muy importante para la salvación».

El director deportivo sostiene que él solo les ha pedido a los jugadores lo que otros no habían hecho. «Antes por la razón que fuese no se les requería. Hoy se les ha pedido ese esfuerzo y lo han hecho. Al jugador hay que exigirle y apretarle, no criticarle, yo se lo he pedido y me lo han dado, por mí chapó». Y en ese sentido añadía que «sé que han hecho cosas diferentes, con eso me vale».

Oliver Sierra confirma que esta victoria refuerza su continuidad como entrenador del Badajoz hasta final de temporada. «Si decidimos esta semana que el más indicado era yo para gestionar el maremagnum que teníamos entre manos ahora ganando lo menos que queremos que venga alguien a contarle otra película». En ese sentido, dejó claro que no habrá nuevo técnico. «Desde el viernes ya no se busca entrenador y salvo una cosa rara ya no se va a buscar».

Oliver Sierra también destacó que esta victoria sabe diferente a otras. «La diferencia con la victoria del Numancia la veremos en el siguiente partidoSi cimentamos esto la jornada que viene nos daremos cuenta de que lo que ha pasado de verdad es un cambio».