Luis Oliver Sierra se plantea ejercer de entrenador del Badajoz

En la mañana de este viernes se escenificaba un capítulo más de una historia rocambolesca, enrevesada y con el Badajoz como principal afectado como institución ... en medio de una vorágine disparatada y nefasta de luchas de poder y giros de guion surrealistas. A primera hora de la mañana, la nueva (antigua) propiedad, con representantes del tándem formado por Luis Oliver y Agapito Iglesias a la cabeza, habían convocado a la plantilla para poner rumbo a Madrid, donde tenían previsto realizar una concentración de cara al duelo del domingo ante el Talavera (17.00).

Esa expedición debería haber partido en la tarde del jueves, pero la negativa de los jugadores tras el curso de los acontecimientos motivó que se pospusiera. Pero tampoco se llegaron a poner en marcha en esa nueva fecha fijada. Finalmente partirán hacia la localidad castellanomanchega este sábado, a las 17.30 horas.

Los jugadores blanquinegros tenían una reunión concertada con miembros del Sindicato de Futbolistas Españoles, AFE, para recibir instrucciones respecto a qué pasos seguir teniendo en cuenta la compleja situación en la que se han visto envueltos. Dicho encuentro se produjo a las diez de la mañana y cerca de las 14.00 horas finalmente se llevó a cabo la sesión de entrenamientos, con Curro Velázquez tomando la batuta, bajo la atenta mirada de Nico Medina, contratado como segundo para suplir la baja de Juan Carlos Román. Pero sobre todo sorprendía la presencia de Luis Oliver Sierra, en otro giro argumental en esta trama, porque él mismo ha reconocido que se postula para ejercer de primer técnico para los nueve partidos ligueros que restan. «Si no encontramos a un entrenador de garantías me encargaré yo», pese a que reconoce que será su debut en esos menesteres, «es la primera vez que entreno a un equipo». Justificó la falta de relevo para Iñaki Alonso diciendo que «nadie quiere venir porque no hay ninguna garantía, después de lo que se monta ayer, los cuatro que asomaban la cabeza la han escondido y dicen que mejor en el futuro».

Sobre si habrá alguien en el banquillo del Badajoz en el duelo de este domingo ante el Talavera, explicó que no han logrado tramitar la ficha federativa de Nico Medina como segundo, «no se ha podido enviar la documentación a tiempo» y, además, advierte que no se ha llegado aún a un acuerdo con Iñaki Alonso para el pago de su finiquito. Descartó la llegada de José Ramón Sandoval, que era el nombre que más ha sonado en las últimas fechas, pero lanzó la bomba de que con toda seguridad no llegará nadie para cumplir esa función y será él mismo quien se encargue de ejercer de primer entrenador. Se atrevió incluso a hablar de esquema táctico, con el 4-4-2 como dibujo predilecto, «el equipo es mucho mejor de lo que demuestra, con estos mimbres sí me meto en este berenjenal», añadió.

Las pulsaciones han bajado en las últimas horas tras el enfrentamiento entre varios integrantes de la plantilla y la propiedad vivido el jueves, que derivó en unas incendiarias palabras del propio Luis Oliver Sierra en las que, entre otras cosas, recriminó el rendimiento de su plantilla al estar a cinco puntos del descenso. El propio director deportivo convocó a los medios para las 15.00 horas de este viernes, aunque se retrasó hasta las 16.00, anunciada como previa al duelo dominical. En esa comparecencia sostuvo que las aguas han vuelto a su cauce, «después de su reunión con la AFE hemos hablado con ellos, ha habido buena sintonía, hemos enterrado el hacha de guerra, con buena actitud». Sobre qué ambiente se ha respirado después de toda la tensión, explicó que vio a los futbolistas «con ganas, no han estado nada cómodos con esta situación y lo quieren demostrar en el campo». Según manifestó, «nos hemos disculpado ambas partes por las formas y la manera de proceder», comentaba.

En cuanto a la posible readmisión de los tres jugadores despedidos, se mostró reacio y esgrimía que se pueden acercar posturas, pero la reconciliación es muy improbable. «No es algo que se valore, rectificar y arrepentirse es un paso previo pero después de montar el show ayer no solo vale con eso». Se mostró mucho más diplomático y abierto a una reunión con ellos, «se les va a dar la oportunidad de que se expliquen y expongan sus motivos, mi política es que todo el mundo se exprese, pero la decisión la tomo yo. Según lo que se diga se podrá llegar a un acuerdo mejor o peor». Sin embargo, sobre las 20.00 horas, el club emitió un comunicado anunciando la readmisión de Carlos Cordero, no así de Carlos Cinta y Miguel Núñez.

Respecto a la merma en la plantilla por la salida de pilares fundamentales en el once del Badajoz, baraja la posibilidad de rastrear las opciones de jugadores sin equipo para reforzar el plantel si fuera necesario, aunque no es una prioridad: «Si hay alguna buena opción en paro a tiro y mejora se hará, si no no, no se traerán para cubrir expediente, para salvar esta situación nos hacen falta solo 14, 15 o 16 jugadores enchufados, los he visto bien y confío en ellos, pero no es necesario tener 25 para dos meses a cara de perro».