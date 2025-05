José González 'Gus' toma las riendas del Villanovense

La salida de Manolo Cano del Villanovense, anunciada esta mañana por el club que argumenta motivos personales del técnico cordobés, no ha pillado desprevenido al ... equipo extremeño que ya tiene sustituto para el banquillo. De hecho, lo tenía ya desde el verano pasado al elegir como mano derecha de Cano a José González 'Gus' tras su buen hacer con La Cruz Villanovense en División de Honor. Un proyecto de futuro que, a partir de esta semana, se hace realidad.

Así lo ha confirmado a HOY el director deportivo del Villanovense, Pepe Cuevas, que afirma que ya se ha comunicado la noticia a los capitanes y a la plantilla. «Lo de Gus lo tenía claro, era un proyecto de futuro que yo tenía para el club porque veo en él un muy buen entrenador, aunque es cierto que no había entrenado ningún equipo sénior», explica Cuevas que añade que los jugadores han recibido de forma muy positiva la decisión, «se han adelantado los acontecimientos, pero estamos muy contentos tanto la directiva como la plantilla que lo ha aceptado muy bien, pensamos que es lo mejor porque tenemos muy buen grupo y un gran vestuario, el traer alguien de fuera cambiaría algunas cosas que no es lo que pretendemos».

No obstante, Pepe Cuevas confiaba en realizar una buena temporada con Manolo Cano, «perspectiva que sigo manteniendo», por este motivo había elegido a Gus como segundo «porque ya preveía que Manolo Cano se marcharía tras una buena temporada y Gus era la persona ideal para hacerse cargo del equipo el próximo año».

El director deportivo serón confiesa que el propio Manolo Cano le había dicho en varias ocasiones que José González «es el mejor segundo que haya tenido nunca».

En principio, esta semana no se incorporará a nadie al cuerpo técnico, pero sí se prevé hacerlo en las próximas semanas durante el parón navideño, «estamos valorando posibilidades».

Sobre la salida de Manolo Cano, Cuevas afirma que es «muy dura por los motivos personales que hay, porque como director deportivo he vivido situaciones en las que he tenido que destituir a entrenadores y es duro, pero esto es doblemente duro porque no es una destitución sino un adiós que tengo que decir a un entrenador que estaba haciendo un grandísimo trabajo y es doloroso para todos».