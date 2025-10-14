La hucha del Extremadura sigue creciendo fuera de casa

El entrenador del Extremadura, Cisqui, repite semana tras semana que el objetivo del equipo durante este comienzo de curso es el de ir guardando puntos ... en la hucha para cuando lleguen los momentos complicados haya un margen para superarlos sin que el agua llegue al cuello. En Águilas el Extremadura volvió a sumar un punto ante el Lorca Deportiva para ir llenando esa hucha.

El Extremadura empató y lo hizo tras superar varias adversidades. A las bajas ya conocidas antes del partido de jugadores muy importantes como Carlos Cordero o Tala, se sumó la de última hora de Diego Díaz por un proceso vírico. Eso hizo que Barace tuviese que jugar de lateral derecho, Marco más pegado a la banda que de costumbre y Miguel Núñez estrenase titularidad esta temporada. Unos cambios a los que el equipo se amoldó enseguida para competir ante el Lorca Deportiva y conseguir regresar a tierras extremeñas con un punto.

Además, en el equipo de Almendralejo queda la sensación agridulce de un posible penalti no señalado por el colegiado y por la roja que vio poco después Luis Nicolás, que no estará esta semana disponible para Cisqui ante el Atlético Antoniano. Pese a todo, el Extremadura logró un empate y sigue líder de la categoría con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

El equipo de Cisqui vuelve este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Almendralejo tras dos días de descanso. Los azulgranas empezarán a preparar el partido del domingo en Lebrija con varias bajas en la plantilla y con la necesidad de ir recuperando efectivos en estos días. La nota positiva del pasado fin de semana la puso Robe Moreno, que volvió a la convocatoria tras superar su lesión en el brazo que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego unas semanas.

Por otro lado, el club azulgrana sigue preparándose para el partido de Copa del Rey contra Las Palmas del próximo 28 de octubre. La directiva azulgrana ofrecerá este miércoles los detalles de la organización de la eliminatoria, así como venta de entradas y más información de interés para sus aficionados.