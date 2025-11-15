Golpe del Coria encima de la mesa

La destacada temporada del Coria entre los primeros clasificados del grupo 5 de Segunda RFEF arrojó una victoria de prestigio a domicilio ante el descendido ... Intercity (0-2). Currás y Benji anotaron los respectivos tantos del duelo del Antonio Solana, en Alicante, donde el conjunto cauriense logró su segundo triunfo consecutivo y también el segundo lejos de La Isla.

Adri Pérez, escorado al costado izquierdo, ejecutó desde el balcón del área una falta directa que se marchó rozando el palo derecho. La réplica del Intercity, situado por la zona media de la clasificación, partió de un centro desde la banda izquierda que Cristian Herrera controló con el pecho y envió de volea al poste.

Los pupilos de Rai Rosa lograron construir contragolpes vertiginosos como uno protagonizado por Bautista y Dawda: el albaceteño recuperó el balón y dio un pase en profundidad al hispano-gambiano, cuya vaselina se marchó por encima del larguero. De una clara ocasión se pasó al primer gol visitante.

INTERCITY Mackay; Roi Torres, Andreu (Primi, min. 78), Diego Royo, Ferroni; Julio Gracia (Álex Gil, min. 78), Toni Arranz (Diallo, min. 66), Cristian Herrera (Álex Alemán, min. 46); Pol Roigé, Nsue y Sito (Pochito, min. 66). 0 - 2 CORIA Loscos; Currás (Jacobo, min. 57), Gonzalo, Iñaki León, Álvaro Domínguez; Javi Tapia, Bautista (José Antonio, min. 82); Dawda (Mercadal, min. 66), Adri Pérez (Jaraiz, min. 57), Juanjo Chavalés (Benji, min. 57); y Mba. GOLES 0-1: Currás, min. 43. 0-2: Benji, min. 71.

ÁRBITRO Rodríguez Marín (andaluz). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Iñaki León y a los locales Álex Gil, Andreu, Ferroni, Pol Roigé y Roi Torres.

INCIDENCIAS Antonio Solana, unos 450 espectadores.

El Coria salió en corto desde atrás para atraer el salto de la presión del Intercity, Mba llegó a la altura del área en conducción y entregó un pase de la muerte que entre Dawda y Currás, goleador finalmente, se encargaron de remachar a la red.

El entrenador del Intercity, Javi Moreno, realizó una permuta al paso por los vestuarios del Antonio Solana, la entrada de Álex Alemán en detrimento de Cristian Herrera. Durante la segunda parte, el Intercity no cesó en el empeño de dar el primer paso hacia la remontada. Por el costado izquierdo del Coria, el conjunto alicantino localizó una vía de progresión clara que no dudó en atacar. Así, a través de ese espacio exterior, llegó un centro tenso que encontró un peligroso remate de cabeza del experimentado Nsue, y a Loscos, ante la imposibilidad de llegar a la pelota, no le quedó otra que seguir con la mirada un cabezazo que se marchó rozando el poste.

Rai Rosa movió ficha por partida simultánea triple para recuperar el control del duelo. Jacobo, Jaraiz y Benji se sumaron al duelo desde el banquillo. Uno de los revulsivos, Benji, tuvo al contragolpe la posibilidad de sentenciar el partido, pero el disparo cruzado del dominicano, tras otro acertado último pase de Mba, no fue recompensado con el premio del gol.

Sin embargo, Mba volvió a ponerse el traje de asistente para colocar a Benji en una situación clara de finalización, y el dominicano sí pudo celebrar su primer gol de la temporada al optar acertadamente por el tiro ajustado al primer palo en el minuto 71.

El Coria prácticamente no sufrió para conservar la renta de dos goles contra uno de los teóricos candidatos al ascenso a Primera RFEF.

La siguiente cita será el duelo pendiente de este miércoles (17.00 horas) contra el Orihuela, subcampeón de la Copa Federación, en La Isla.