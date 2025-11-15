HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Los jugadores del Coria celebran la victoria en el vestuario ante el Intercity dedicada a Sergio Gómez. CD CORIA
Segunda RFEF

Golpe del Coria encima de la mesa

El equipo de Rai Rosa logra una victoria de prestigio con goles de Currás y Benji en el campo del Intercity, equipo recién descendido de Primera RFEF

Higinio Rocamora

Alicante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

La destacada temporada del Coria entre los primeros clasificados del grupo 5 de Segunda RFEF arrojó una victoria de prestigio a domicilio ante el descendido ... Intercity (0-2). Currás y Benji anotaron los respectivos tantos del duelo del Antonio Solana, en Alicante, donde el conjunto cauriense logró su segundo triunfo consecutivo y también el segundo lejos de La Isla.

