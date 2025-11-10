HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cristian volvió a ser titular en la portería azulgrana. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Francisco de la Hera es sinónimo de remontada

El Extremadura volvió a darle la vuelta a un resultado adverso para seguir una jornada más como líder en solitario

Raúl Peña

Almendralejo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:35

El Extremadura consumó ante el Estepona su quinta remontada consecutiva esta temporada en el Francisco de la Hera. Es decir, el Extremadura volvió a ... ganar tras llegar al tramo final del partido perdiendo, y ya deja de ser anecdótico que el equipo de Cisqui tenga que nadar a contracorriente en las segundas partes para mantener la victoria –o el empate en el caso del partido ante el UCAM Murcia– en el Francisco de la Hera.

