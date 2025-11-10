El Francisco de la Hera es sinónimo de remontada

El Extremadura consumó ante el Estepona su quinta remontada consecutiva esta temporada en el Francisco de la Hera. Es decir, el Extremadura volvió a ... ganar tras llegar al tramo final del partido perdiendo, y ya deja de ser anecdótico que el equipo de Cisqui tenga que nadar a contracorriente en las segundas partes para mantener la victoria –o el empate en el caso del partido ante el UCAM Murcia– en el Francisco de la Hera.

El gol de la remontada final el domingo pasado llegó en el último minuto con el cabezazo de Maikel. El Extremadura tuvo opciones mucho antes de cerrar el encuentro y no pasar apuros, ya que tuvo varias oportunidades de aumentar la distancia en el marcador. Los azulgranas no pusieron tierra de por medio y vieron cómo el Estepona les remontó en cuatro minutos.

Entonces el Extremadura volvió a sacar esa garra que caracteriza al equipo de Cisqui en sus partidos en casa y consiguió la voltear el marcador. Los locales no dejaron de creer nunca en llevarse la victoria y apretaron hasta el último minuto para encontrar su premio en forma de gol. «El equipo nunca baja los brazos, siempre compite, siempre cree, y hemos tenido la suerte de sacar el partido. Detrás de eso hay mucho trabajo, tanto defensivo como ofensivo», admitió Cisqui tras el triunfo de su equipo en casa.

Pese a que ganó en el último minuto, el Extremadura jugó un encuentro, sobre todo en la segunda parte, muy serio y siendo superior a un Estepona que acumula muchos jugadores con calidad pero que no está siendo eficiente en este inicio de campeonato. El propio Cisqui destacó el buen nivel que dio su equipo ante el cuadro andaluz: «Ha sido uno de los partidos más completos que hemos hecho a excepción de esos errores puntuales. Con ese uno a cero y cómo hemos salido en la segunda parte lo teníamos controlado y creando ocasiones de gol».

Sorteo de Copa del Rey

Ahora el Extremadura se centra en el partido del domingo en Puente Genil, pero con un ojo puesto en la Copa del Rey. Los azulgranas van a conocer este martes a su rival en la segunda ronda del torneo del KO, que será un equipo de Primera División. El cuadro azulgrana se ganó ante Las Palmas el pase de ronda y ahora recibirá el premio de enfrentarse a un equipo de la máxima categoría del fútbol español en el Francisco de la Hera.

La segunda eliminatoria de Copa del Rey se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre en la capital de Tierra de Barros, por lo que aún quedan tres semanas para el ilusionante choque en el que el Francisco de la Hera vovlerá a lucir un cartel de Primera.