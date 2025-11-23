El fortín del Francisco de la Hera esta vez fue de papel para el Extremadura

Callejón se lamenta de una ocasión fallada en la derrota del Extremadura frente al Almería B en el Francisco de la Hera.

Raúl Peña Almendralejo Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:08

La primera derrota del Extremadura esta temporada en el Francisco de la Hera llegó de la misma forma en la que el Extremadura ha conseguido varias victorias, pero esta vez a la inversa. Los azulgranas sucumbieron en los últimos minutos ante el Almería B tras tener en sus manos la victoria. Los azulgranas iban ganando el choque a cinco minutos del 90, pero los últimos instantes del choque fueron nefastos y el Almería B lo aprovechó.

El filial almeriense fue el primero en tumbar el fortín azulgrana y lo hizo gracias a un acierto mayúsculo y al aprovechamiento de los errores de un Extremadura que estuvo errático en los minutos finales.

La primera parte fue bastante buena para los locales. El Extremadura salió decidido a hacerse con el control del esférico para ponerse por delante cuanto antes, pero la pólvora estuvo mojada durante los primeros 45 minutos. Los azulgranas tuvieron varias ocasiones claras e incluso un gol anulado, pero no consiguieron marcharse al descanso con ventaja.

Es más, el primer susto del partido lo tuvo el Extremadura. Cristian, que volvió a ser titular en la portería almendralejense, casi le regala el primero del partido al Almería B en un semifallo, pero el cuero se fue al poste. Repuesto de ese susto, el Extremadura comenzó a pisar el área rival, sobre todo siendo muy incisivo por ambas bandas con Diego y Usama, que entró en el 14 por el lesionado Carlos Cordero. Hasta el descanso el Extremadura fue mejor, con más oportunidades y sometiendo al filial almeriense.

Pero lo importante, que es el gol, no llegó. Frodo lo tuvo en sus botas, pero el balón se fue al poste y en el rechace Zarfino estaba en fuera de juego y su gol no subió al marcador.

El juego se fue al descanso y todo lo que no pasó en los primeros 45 minutos en cuanto al marcador se refiere sucedió en la segunda parte. Nada más reanudarse tras el descanso el Almería B golpeó primero. Marciano se hizo con un balón dentro del área y cruzó el cuero con un chut al que no pudo llegar Cristian. Apenas habían pasado unos segundos y el Extremadura, por enésima vez, iba a tener que remar a contracorriente para darle la vuelta al marcador. Y de nuevo lo hizo.

Se volcó sobre la meta rival y encontró el camino del gol a través del balón parado. Los locales contaron con oportunidades de todos los colores, pero tuvo que recurrir a las jugadas que tanto rédito le están dando durante esta campaña.

El que empató el choque con un cabezazo inapelable fue Ángel Cano, que se está erigiendo como uno de los jugadores más importantes del equipo con el paso de las jornadas. Aún quedaba media hora de partido y el Extremadura empezaba a crecer para certificar la remontada.

Y así fue. Zarfino, de nuevo de cabeza, le dio la vuelta al resultado en contra y puso al Extremadura por delante. Tras un centro de Usama y un par de cabezazos dentro del área el esférico le llegó al uruguayo, que con un testarazo puso a los locales por delante. Parecía que lo más difícil estaba hecho, pero el Extremadura se pegó un tiro en el pie en los últimos minutos y el Almería B lo aprovechó a las mil maravillas.

Houssam, con un doblete, llenó de dudas al Francisco de la Hera y dejó al equipo de Cisqui con cara de circunstancias. En el 87 marcó el tanto del empate tras aprovechar un rechace de Cristian tras un disparo de Taufik. El Extremadura no fue contundente en su propia área y lo pagó caro. El tanto dejó helado al equipo de Cisqui, que ya acariciaba la victoria, pero lo peor estaba por llegar.

En apenas cinco minutos Houssam marcó el segundo de su cuenta particular para poner patas arriba el Francisco de la Hera. Otra vez la falta de contundencia azulgrana fue aprovechada por un Almería B que exhibió pegada en Almendralejo. Ya con el tiempo cumplido, en la última jugada, Taufik puso a la contra el cuarto gol para los visitantes para confirmar la primera derrota del Extremadura esta temporada en su feudo. El fortín azulgrana fue derribado.