Una final, otra más, para el Don Benito

Cuando casi todo está perdido, uno trata de aferrarse a las pocas opciones que le quedan. Y así pasan los domingos para un Don Benito colista que vuelve a poner otra vida en juego para ver si, por fin, cambia su suerte. A diez puntos ... de la salvación directa, este domingo reciben a una Balompédica Linense que, con una distancia de nueve puntos, marca el playout. No está todo perdido, es cierto, pero el margen de error es ya casi insignificante.

«El equipo con muchas ganas sabiendo de la importancia del partido de este domingo que lo catalogamos como una final», expresaba en la previa José Carlos Prieto, entrenador del Don Benito, que ve a su equipo al 100% pese a la situación en la tabla.

La calculadora de Prieto es optimista porque llegados a este punto nada mejor que confiar en que aún falta para que los números confirmen lo que sería un catastrófico descenso. Por eso, el objetivo pasa por tratar de recortar distancias. «Es un partido para nosotros que de ganarlo nos engancharíamos y le recortaríamos tres puntos a un rival que no le pertenece estar ahí, pero ahora mismo sí es un rival que miramos porque es el que marca el playout», argumenta el técnico rojiblanco que, de cara a este partido, no podrá contar con Tapia, por acumulación de tarjetas. Además, es duda Lolo Pavón que, aunque está ya recuperado de la lesión, «viene de no entrenar mucho y hay que valorar si entrará en la convocatoria».

Delante estará una Balona que a lo largo del año ha ofrecido un rendimiento muy lejos de lo esperado y que parecía haber renacido antes del parón navideño. Sin embargo, llega al Vicente Sanz habiendo sufrido tres derrotas consecutivas contra Almería B (0-1), San Fernando (2-1) y Deportiva Minera (1-2).

En sus filas contaba hasta hace poco con un futbolista de sobra conocido para la afición rojiblanca, el dombenitense Alberto Martín, que ha causado baja en este mercado invernal. Aunque son numerosas las caras conocidas para la afición extremeña como las de Lázaro, Luis Martínez, Alberto Fuentes y Carlos Cano, todos con pasado en el vecino Villanovense, también Carrasco, ex del Badajoz, o Fran Serrano, ex del Cacereño.

«Es un equipo que para nada debería estar ahí», dice José Carlos Prieto sobre la posición de su rival en la tabla, pero también por el hecho de estar en Segunda RFEF, «por historia, la Balona es un equipo de Primera RFEF, como mínimo». Así, entiende que debe ser complicado verse en esta situación. «Tenían una dinámica muy buena hasta Navidad, cambiaron la situación y miraban ya a posiciones de arriba, pero han perdido los tres últimos partidos y eso hace que vengan también aquí con necesidades», analiza sobre esa dinámica que arrastran en las últimas jornadas.

Por otra parte, también apunta al elevado presupuesto del equipo andaluz. «Es uno de los transatlánticos de esta categoría, con jugadores que para nada deberían estar en Segunda RFEF como Harper, que tiene muchísimos partidos en Segunda, ahora se han reforzado muy bien con jugadores de renombre, entonces, sí que tenemos que tener cuidado con sus individualidades».

Como clave para contrarrestar las virtudes de la Balona, Prieto pide a los suyos intensidad. «Hay que igualarles, porque es un equipo muy intenso, que fuera de casa se une un poquito más en un bloque más bajo», dice el técnico sobre una situación que cree que pueden aprovechar «además de tener personalidad y tranquilidad en su campo para poder hacer ocasiones de gol».