¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Barace celebra el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey. CD Extremadura
Segunda RFEF

Al Extremadura le tocará un equipo de Primera en la segunda ronda de la Copa del Rey

Equipos como Sevilla, Betis, Rayo Vallecano o Getafe cuentan con más opciones de enfrentarse a los azulgranas por el criterio de cercanía

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:09

El Extremadura vivió esta semana uno de los mejores momentos de su historia más reciente. El pase de ronda en la Copa del Rey ante ... Las Palmas, de Segunda División, tiene al club con una mezcla de ilusión y de orgullo que inundan el vestuario.

