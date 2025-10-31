Al Extremadura le tocará un equipo de Primera en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Extremadura vivió esta semana uno de los mejores momentos de su historia más reciente. El pase de ronda en la Copa del Rey ante ... Las Palmas, de Segunda División, tiene al club con una mezcla de ilusión y de orgullo que inundan el vestuario.

Al Extremadura le va a tocar enfrentarse a un equipo de Primera División en la segunda fase. Tras completarse el cuadro, en el sorteo del 11 de noviembre entrarán 15 equipos de la élite, que se emparejarán con los 12 de Segunda RFEF, los dos de Tercera RFEF y uno de Primera RFEF. Aunque todavía están por determinarse los grupos en los que se dividirán los participantes, prevaleciendo de nuevo el criterio de cercanía geográfica. Equipos como Sevilla, Betis, Rayo Vallecano o Getafe cuentan con más opciones de enfrentarse a los azulgranas.

La misión más inmediata de Cisqui, entrenador del Extremadura, será cambiar el chip en sus jugadores y poner el foco en el partido de liga ante el Melilla. El técnico espera poder ofrecer el mismo nivel que ante Las Palmas para seguir líderes. «No hay que vivir del pasado ni cuando se gana ni cuando se pierde. Estamos trabajando sobre el Melilla para ir a buscar los tres puntos con la misma ilusión, la misma energía y la misma mentalidad», manifestó en la rueda de prensa de este viernes.