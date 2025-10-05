El Extremadura resiste y saca un punto en el 90

El UCAM Murcia rompió la racha de victorias consecutivas del Extremadura, pero no consiguió tumbar a los de Cisqui. El cuadro de Almendralejo se vio ... por momentos superado en el partido, pero sacó su amor propio para empatar en el 90 un partido que estaba muy cuesta arriba. Pese al pequeño traspiés, el Extremadura sigue líder del grupo 4 de Segunda RFEF con tras puntos de ventaja sobre el segundo.

Todo lo que pasó en la primera parte se condensó en el primer cuarto de hora de encuentro. Hubo goles, ocasiones muy claras y mucha lucha en cada acción por hacerse con los mandos del encuentor desde el principio. El primero en golpear fue el UCAM Murcia, que tardó muy pocos segundos en ponerse por delante. Los murcianos aprovecharon un resbalón de Ángel Cano para que Julito marcase el primero de la mañana tras superar a Robador.

Aún había aficionados azulgranas que no se habían sentado en su butaca y el Extremadura, como ya le pasó en los comienzos del choque en Águilas, vio cómo se le ponían por delante en el marcador a las primeras de cambio. El equipo de Cisqui iba a tener que volver a remar a contracorriente si quería doblegar al UCAM. Y lo hizo pronto.

EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado (Luis Nicolás, min. 62), Ángel Cano (Maikel, min. 72), Tala, Fran Rosales (Pardo, min. 13); Zarfino, Marco (Usama, min. 62), Diego Díaz, Barace; Callejón y Frodo. 2 - 2 UCAM MURCIA Ackerman; José Ruiz, Javi Ramírez, Fer Roman, Jeremi; Urcelay (Dani Aquino, min. 79), Pablo Hernández, Ale Marín (Juanma Bravo, min. 79), Alvarito (Pontones, min. 79); Ñito (Alberto Soto, min. 46) y Julito (Sevila, min. 90). GOLES 0-1: Julito, min. 1. 1-1: Frodo, min. 11. 1-2: Julito, min. 50. 2-2: Barace, min. 90.

ÁRBITRO Abraham Gutiérrez. Expulsó en el minuto 90 a Maikel. Amonestó con amarilla a los locales Ángel Cano (30) y Tala (67); y a los visitantes Alvarito (44), Ale Marín (55), Fer Román (62), Ackerman (63) y Alberto Soto (76).

INCIDENCIAS Unos 3.600 espectadores en las gradas del Francisco de la Hera.

Diego Díaz, como hace en cada partido, encaró a su par hacia dentro, se marchó de dos y disparó. El esférico golpeó en un rival y le cayó a Frodo, que completamente solo no falló ante Ackerman e hizo el empate para su equipo. El UCAM respondió rápidamente, pero Urcelay falló a portería vacía, aunque estaba escorado, un centro raso lateral.

Ahí se salvó el Extremadura del segundo tanto y hasta el descanso ambos equipos se preocuparon más de no conceder ocasiones de gol al rival que de intentar marcar el segundo. Con esas se llegó al descanso con el empate mandando en el choque y con todo por decidirse en la segunda parte.

La más clara tras salir de vestuarios la tuvo Barace, pero su remate de cabeza solo en la frontal del área pequeña se fue directamente fuera. Entonces, de nuevo fue el conjunto universitario el que golpeó primero. Marco perdió el cuero tras una serie de regates cerca de su área y el rival no perdonó.

Julito recibió dentro del área y batió con un tiro raso y cruzado a un Robador que llegó a tocar la pelota. Julito consiguió así su doblete en el Francisco de la Hera y puso por delante a su equipo por segunda vez.

Al Extremadura no le quedaba otra que ir a por el partido y Cisqui movió el banquillo. Usama entró como extremo y Barace ocupó el lateral derecho para intentar jugar con más profundidad por la banda, pero no lo consiguió. Es más, el técnico azulgrana llegó a cambiar un central por un delantero para buscar más presencia en el área rival.

El Extremadura era un equipo más ofensivo tras los cambios, pero no conseguía encontrar el camino hacia la portería rival. La defensa de tres azulgrana pretendía que hubiese más jugadores por delante del esférico, pero el equipo era incapaz de encontrar superioridades en ataque.

A los futbolistas no les salía nada en los últimos minutos y el Extremadura, por debajo desde el minuto 50 llegó al 90 sin apenas crear una ocasión de gol. Pero el Extremadura tiene la fuerza necesaria para no bajar los brazos y a eso se le suma la calidad individual del equipo para conseguir el empate. A segundos de que el tiempo reglamentario acabase Barace controló en la frontal del área y marcó el empate con un disparo pegado al poste.

Entonces el Francisco de la Hera se encendió y aupó a su equipo en busca del tercer tanto y de la quinta victoria consecutiva. Pero no le dio tiempo. La expulsión de Maikel bajó el soufflé y el Extremadura se tuvo que conformar con un punto.