HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usama durante el partido del Extremadura ante el UCAM Murcia. ALBERTO LORITE
Segunda RFEF

El Extremadura resiste y saca un punto en el 90

Los azulgranas empatan ante un buen UCAM Murcia en casa y siguen líderes del grupo

Raúl Peña

Almendralejo

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:21

Comenta

El UCAM Murcia rompió la racha de victorias consecutivas del Extremadura, pero no consiguió tumbar a los de Cisqui. El cuadro de Almendralejo se vio ... por momentos superado en el partido, pero sacó su amor propio para empatar en el 90 un partido que estaba muy cuesta arriba. Pese al pequeño traspiés, el Extremadura sigue líder del grupo 4 de Segunda RFEF con tras puntos de ventaja sobre el segundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  6. 6

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  7. 7 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  8. 8 «Soy Guillermo%u2026»
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura resiste y saca un punto en el 90

El Extremadura resiste y saca un punto en el 90