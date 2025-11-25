HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pepe Reynolds, Manuel Mosquera y la concejala Tamara Rodríguez junto a los representantes del Banco de Alimentos Jesús Reynolds y de Cruz Roja Almendralejo Antonio Álvarez. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura prepara su noche navideña y solidaria

La entrada ante el Linares será gratis para los aficionados que donen alimentos o juguetes y habrá una fiesta antes del partido con música y churros con chocolate

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El partido ante el Linares no va a ser uno más para el Extremadura y Almendralejo, desde la hora, que es inusual al jugarse a ... las 22.30 horas, hasta las actividades programadas para antes del pitido inicial. El choque del 7 de diciembre tiene todos los ingredientes para que perdure en la memoria del aficionado azulgrana.

