El Extremadura prepara su noche navideña y solidaria

El partido ante el Linares no va a ser uno más para el Extremadura y Almendralejo, desde la hora, que es inusual al jugarse a ... las 22.30 horas, hasta las actividades programadas para antes del pitido inicial. El choque del 7 de diciembre tiene todos los ingredientes para que perdure en la memoria del aficionado azulgrana.

El Extremadura ha preparado una 'Noche Mágica Azulgrana' que será una fiesta solidaria. El encuentro ante el Linares servirá para recaudar alimentos para el Banco de Alimentos de Extremadura y juguetes para Cruz Roja Almendralejo. Así, cualquier aficionado que done alimentos o juguetes tendrá una entrada para presenciar el partido.

Además, el Extremadura ha organizado junto con el Ayuntamiento de Almendralejo y las dos asociaciones benéficas una serie de actividades antes del duelo ante el Linares. En la calle que une el Francisco de la Hera y el Hotel Acosta habrá una barra para amenizar la tarde, churros con chocolate de manera gratuita para todos los aficionados, música a cargo de un DJ y la actuación de una charanga. «A partir de las siete de la tarde se va a empezar una gran fiesta de hermandad, de fútbol y con un ambiente navideño y solidario», explicó el secretario del Consejo de Administración del Extremadura, Pepe Reynolds, durante la presentación, celebrada en el Francisco de la Hera, de esta 'Noche Mágica Azulgrana'.

Desde el club esperan que estas actividades supongan una jornada de convivencia que amenice la previa del encuentro para todos los aficionados. «Es un evento en torno a la celebración del partido ante el Linares que queremos que vaya más allá de lo que es un partido de fútbol. Queremos que sea un homenaje a la generosidad, a la unión y al compromiso con los más desfavorecidos», explicó Pepe Reynolds.

La entrega de alimentos y de juguetes para canjear por las entradas estará disponible desde el próximo 1 de diciembre y hasta el día del partido. Además, también habrá entradas para los colegios de Almendralejo, los patrocinadores del club y todo aficionado que compre algún artículo en la tienda oficial del Extremadura.

Asimismo, el club ha puesto unos precios simbólicos para el aficionado que quiera pagar una entrada, que estarán disponibles por dos euros en Fondo, cuatro euros en Preferencia y seis euros en Tribuna.

Además, las entradas a cambio de alimentos o juguetes también estarán disponibles para los aficionados del Linares que quieran aportar su granito de arena y presenciar el encuentro. «Esta solidaridad será extensible también a la afición del Linares, a la que invitamos también a que tengan su entrada si son igualmente solidarios trayendo alimentos o un juguete», señaló Pepe Reynolds.

Por su parte, el director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, confirmó que la hora del partido se debe a que los jugadores necesitan descansar 72 horas entre partido y partido.

Los azulgranas juegan el jueves anterior Copa del Rey ante el Sevilla, por lo que solicitaron al Linares jugar el lunes 8 de diciembre, que es festivo nacional. Ante la negativa del Linares por problemas para cuadrar su calendario, el Extremadura organizó esta 'Noche Mágica Azulgrana' para transformar un partido con un horario inusual en una fiesta navideña y de solidaridad.

Cartel de 'no hay billetes'

Por otro lado, el Extremadura vendió este martes por la mañana las últimas 81 entradas disponibles para el partido de Copa del Rey ante el Sevilla del jueves 4 de diciembre. Estas localidades pertenecían a los abonados que no compraron el suplemente para ver el partido en su asiento, y el Extremadura colgó el cartel de 'no hay billetes' en unos pocos minutos.