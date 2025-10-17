El Extremadura, pendiente del balón parado y la concentración en Lebrija

El Extremadura lleva dos empates consecutivos y quiere volver a sumar tres puntos en Lebrija. El Antoniano espera a los azulgranas en un terreno de ... juego con algunas peculiaridades que hacen que sea un choque peligroso. El césped artificial y las dimensiones del terreno de juego, algo menores que las del Francisco de la Hera, hacen que el Extremadura tenga que ofrecer su mejor versión si quiere volver con la victoria bajo el brazo.

Y para conseguirlo el entrenador del Extremadura, Cisqui, cree que es clave que su equipo esté concentrado durante todo el encuentro y esté atento a las jugadas a balón parado, que en este tipo de campos cobran un protagonismo especial. «Hemos estado preparándonos toda la semana para saber a quién nos enfrentamos y dónde. Es un campo de césped artificial y pequeñito, donde tenemos que tener muchísima concentración en todos los aspectos, ya sea a balón parado o en el juego», destacó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (17.30 horas).

Los locales quieren ganar para alejarse de los puestos de descenso; mientras que el Extremadura quiere seguir en lo más alto. Cisqui cree que para conseguir la victoria el equipo va a tener que estar más fino de cara a portería y seguir con la fortaleza defensiva del último duelo liguero. «El otro día tuvimos entre cinco y seis ocasiones claras de gol y no fuimos capaces de meterlas. Llegamos a la conclusión de que tenemos que generar 15 y eso supone que tenemos que exigirnos más ofensivamente», sentenció. El técnico recupera a Maikel, que cumplió su sanción por la roja ante el UCAM Murcia, pero pierde a Luis Nicolás, que fue expulsado en el partido ante el Lorca Deportiva.