El Extremadura lucirá una camiseta especial para la Copa del Rey

El CD Extremadura y la Copa del Rey tienen una nueva cita por segunda temporada consecutiva, y el club de Almendralejo no ha dejado pasar ... la oportunidad para hacer que la eliminatoria ante Las Palmas sea especial. En la capital de Tierra de Barros se están volcando con todo lo que rodea al partido copero y el Extremadura ha querido también que la ropa que usará el equipo para esa noche de fiesta sea especial.

El club ha sacado una nueva equipación, con tres franjas verticales azulgranas en el pecho, que se usará solo para el encuentro de Copa del Rey ante Las Palmas. Pero ahí no queda la sorpresa para los aficionados. El Extremadura sacará a la venta esta nueva camiseta, pero lo hará de un modo especial, con solo 200 unidades numeradas y a un precio de 60 euros.

Pepe Reynolds, secretario del Consejo de Administración del Extremadura, presentó la nueva equipación junto a los futbolistas Carlos Cordero y Gio Zarfino en el estadio Francisco de la Hera. «Esta camiseta va a salir a la venta en una edición especial limitada y van a estar a partir del lunes a la venta con solo 200 unidades numeradas. Cada camiseta tendrá una numeración especial y única a un precio de 60 euros», explicó Reynolds.

El propio Gio Zarfino admitió en la presentación que le encanta la nueva elástica para la Copa del Rey con los colores azulgranas que recuerdan a los clubes anteriores al CD Extremadura. «La camiseta tiene pequeños detalles que marcan la diferencia con estos colores. Es preciosa», sentenció Zarfino.

Por otro lado, la entidad también aclaró cómo va a ser la venta de entradas para el partido ante Las Palmas a través de su gerente, Julio Rodríguez. Las localidades ya están a la venta tanto en taquilla como online y los abonados, que tienen que pagar un suplemento, tendrán reservado su asiento hasta el 21 de octubre. A partir de ese día pueden sacar el suplemento, pero con la posibilidad de haber perdido su butaca como abonado.

Suplementos para abonados

El precio para los suplementos de abonados es de 20 euros en Tribuna y 15 para infantil en ese mismo sector del estadio; 15 euros para adultos y 10 para infantil en Preferencia; y en Fondo Norte los adultos pagarán 10 euros y 5 euros los suplementos de infantil. Además, el Extremadura también ha puesto a disposición de clubes, asociaciones y empresas un paquete de 20 entradas para los distintos sectores del estadio con un precio que oscila entre los 400 y los 300 euros.

Mientras tanto, el equipo entrenado por Cisqui continúa su preparación para el partido de este domingo ante el Atlético Antoniano a domicilio. El Extremadura sigue líder y sin perder en liga y espera poder alargar la buena racha de resultados antes de volver a competir en el Francisco de la Hera.