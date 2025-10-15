HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores Zarfino y Cordero presentaron la nueva camiseta junto a Pepe Reynolds y Julio Rodríguez. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura lucirá una camiseta especial para la Copa del Rey

El club venderá sólo 200 unidades numeradas de la elástica especial para el choque ante Las Palmas

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:52

Comenta

El CD Extremadura y la Copa del Rey tienen una nueva cita por segunda temporada consecutiva, y el club de Almendralejo no ha dejado pasar ... la oportunidad para hacer que la eliminatoria ante Las Palmas sea especial. En la capital de Tierra de Barros se están volcando con todo lo que rodea al partido copero y el Extremadura ha querido también que la ropa que usará el equipo para esa noche de fiesta sea especial.

