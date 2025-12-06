El Extremadura, a levantarse en un horario atípico

Extremadura y Linares van a disputar un partido atípico en el Francisco de la Hera. Un choque que va a comenzar el domingo y ... va a terminar más allá de la medianoche almendralejense.

Ningún jugador ha tenido que disputar un encuentro de estas características, por lo que ambos conjuntos deberán tener en cuenta cómo puede afectar el horario, sobre todo la preparación en las horas previas al partido, al rendimiento de los futbolistas.

A esta situación el Extremadura le tiene que sumar el esfuerzo titánico que hizo el jueves ante el Sevilla en Copa del Rey. La condición física de los azulgranas es un interrogante con el que va a tener que convivir el cuadro de Cisqui. El técnico tendrá que introducir cambios en el 'once' inicial para tener piernas frescas sobre el terreno de juego.

Y por si eso fuera poco, al Francisco de la Hera acude un Linares que es uno de los mejores equipos del grupo en las últimas cinco jornadas. Los linarenses no pierden desde hace seis jornadas, y sus últimos cinco choques son tres victorias y dos empates. Con estos números han conseguido escalar en la tabla y situarse a dos puntos del Extremadura.

Los locales no pasan por su mejor momento en liga, donde sólo ha conseguido una victoria en los últimos cinco partidos. El Extremadura ya no es líder del grupo y antes de empezar la jornada era el quinto clasificado, lo que ejemplifica la igualdad que hay entre los mejores equipos del grupo 4.

Cisqui admitió en la previa que ha tenido poco tiempo para preparar el choque ante el Linares, pero añadió que no cambiaría la fiesta que se vivió el jueves en las gradas por más días de descanso: «Hemos tenido pocos días para preparar el partido, pero no lo cambiaba por el ambiente que vimos el otro día en el Francisco de la Hera», señaló.

En el Extremadura serán baja para el partido por lesión Carlos Cordero y Álvaro Barrero. Los dos futbolistas están ultimando su regreso al equipo, pero para esta jornada aún no estarán disponibles para el técnico. El que sí llegará será Frodo, que ha superado sus problemas en la espalda tras un golpe en el partido ante La Unión, pero es complicado que sea titular.

Fiesta antes del choque

El choque va a estar precedido de una fiesta en los alrededores del estadio. Desde las 19.00 horas habrá música, barras para los aficionados, iluminación navideña y churros con chocolate de manera gratuita para los asistentes. Todo esto se celebrará en la calle que hay entre el estadio y el Hotel Acosta.

Además, aún quedan entradas disponibles para el partido, que son gratuitas si se entrega un juguete o algún alimento, que serán donados a Cruz Roja y al Banco de Alimentos de Extremadura.