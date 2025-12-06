HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zarfino entre dos jugadores del Sevilla en la Copa. JOSÉ MANUEL ROMERO
Segunda RFEF

El Extremadura, a levantarse en un horario atípico

Los azulgranas reciben a un Linares que está dos puntos por debajo y en su mejor momento de la temporada

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:06

Comenta

Extremadura y Linares van a disputar un partido atípico en el Francisco de la Hera. Un choque que va a comenzar el domingo y ... va a terminar más allá de la medianoche almendralejense.

