El Extremadura cosecha su primera derrota

Nunca es bueno perder y menos cuando llevas los seis primeros partidos de la temporada sin conocer la derrota. Alguna vez tenía que llegar la primera y fue en Lebrija. El Extremadura, que acumula su tercera jornada sin ganar, perdió por 1-0 frente al Atlético Antoniano, que se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Álex Fernández antes del intermedio. Tras este pinchazo, el conjunto que adiestra Cisqui pierde el liderato en solitario, a costa de la Deportiva Minera, pero con los mismos puntos que la escuadra del Llano del Beal, que tiene mejor diferencia general de goles.

A tener en cuenta que el técnico del cuadro azulgrana acudió a esta cita con muchas bajas. Fran Rosales y Barrero continúan sin jugar por lesión, además de Luis Nicolás por sanción. En Almendralejo también se quedaron Tala y Callejón con molestias físicas. De hecho, la convocatoria estuvo formada por solamente 16 jugadores, entre ellos el juvenil Carlos.

Los primeros instantes del encuentro fueron de igualdad, con la posesión de la pelota repartida. Sin embargo, a partir del minuto diez aproximadamente, el equipo almendralejense comenzó a tener más el balón. Fruto de ello se produjo la primera ocasión de peligro a través de un contraataque que finalizó Samu Hurtado con un disparo con la pierna derecha y el guardameta, Matías, realizó una gran estirada para evitar el primer gol visitante.

A partir de aquí el partido se igualó pero el Extremadura, cuando disponía del esférico, creó más peligro que el equipo lebrijano. Aunque, en una jugada aislada, vino la primera diana local. Fue tras una pérdida de balón de Miguel Núñez en campo propio, que propició un contraataque del Antoniano, una situación de tres contra dos que acabó con un tiro de Álex Fernández desde fuera del área ante el que nada pudo hacer el guardameta visitante Robador para evitar el 1-0 en el minuto 40.

El tanto en contra afectó al conjunto azulgrana, que vistió con la indumentaria visitante, y pudo llegar el 2-0 en contra después de una triangulación que finalizó con Álex Fernández recibiendo solo. El atacante realizó una mezcla de vaselina y pase hacia el segundo palo, donde Pana fue incapaz de alcanzar la pelota.

Antoniano: Matías; Juan Durán, Revuelta, Antonio, Otero; Lolo Garrido (Arreola, min. 84), Adrián Peral; Álex Fernández (Carrascal, min. 71), José Mari (Nacho, min. 60), Raúl Rojas (Juan Serrano, min. 84); y Pana (Diego Rodríguez, min. 60). 1 - 0 Extremadura: Robador; Cordero, Pardo (Diego, min. 46), Cano; Barace, Samu Hurtado; Marco, Miguel Núñez (Carlos, min. 70); Arhoun, Alfredo y Maikel (Robe Moreno, min. 62). Gol: 1-0: Álex Fernández, min. 40.

Árbitro: Román García (Comité castellanomanchego). Amonestó a los locales Pana y Adrián Peral y a los visitantes Hurtado y Robe Moreno.

Incidencias: Municipal de Lebrija. 1.500 espectadores.

Con malas sensaciones sobre el terreno de juego se marchó el plantel que adiestra Cisqui al tiempo de descanso en Lebrija. Tocaba ajustar alguna pieza de cara a la segunda parte. De hecho, hizo una sustitución: salió Pardo y entró Diego en una permuta de carácter ofensivo.

En la reanudación, el Extremadura dominó el partido, dispuso de la posesión de balón, impidiendo que el Antoniano pudiera crear peligro alguno. Sin embargo, sin crear ocasiones de gol. La primera oportunidad de la segunda mitad vino por parte de Diego con un buen disparo, que obligó a Matías a realizar otra buena parada para abortar el tanto del equipo almendralejense en el minuto 57.

Desde ese momento, el encuentro entró en un bucle en el que el Extremadura quiso pero fue incapaz de hacer daño a la defensa del club lebrijano. La situación cambió con una llegada desde la banda derecha del Extremadura, con pase atrás para la intervención de Robe Moreno, solo en el área. Su disparo salió desviado por poco por el palo izquierdo de la portería de Matías.

El acoso del conjunto almendralejense fue en aumento y encerró totalmente al Antoniano. Aunque pudo anotar el 2-0 en una ocasión clarísima mediante un contraataque. Pase al espacio para la carrera de Diego Rodríguez que se quedó solo ante Robador y su tiro raso lo desvió el guardameta pamplonés.