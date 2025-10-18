El Extremadura busca de nuevo la senda de la victoria

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 18 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Los dos empates consecutivos en liga mantienen al Extremadura aún en lo más alto de la clasificación, pero también con la sensación de que tiene que ganar en Lebrija para dejar estas dos igualadas en anécdota. El equipo de Cisqui ha comenzado la temporada como un cohete, pero no quiere que estas dos tablas seguidas bajen al equipo de la nube en la que empezó la temporada.

El Extremadura visita Lebrija para enfrentarse a un Atlético Antoniano que está en puestos de descenso y que quiere salir de ahí cuanto antes. Los azulgranas quieren volver a ganar, tener de nuevo sensaciones de victoria y mantenerse una jornada más en lo más alto de la tabla.

El Extremadura sigue con la plaga de bajas que la pasada jornada hizo que Barace, extremo derecho, tuviese que jugar como lateral. Así, Fran Rosales y Álvaro Barrero continúan sin estar disponibles por lesión, y Luis Nicolás por sanción. Además, Tala y Callejón, este último una pieza clave en el Extremadura esta temporada, han estado entre algodones toda la semana y tampoco han entrado en la convocatoria.

El que sí vuelve y podría hacerlo directamente a la titularidad es Maikel, que cumplió un partido de sanción la pasada jornada. Las dimensiones del estadio Municipal de Lebrija y su césped artificial propicia que el juego sea más directo, con atención especial a las jugadas a balón parado, y Maikel puede ser una baza importante para el ataque del equipo de Cisqui.

«Va a ser un partido muy difícil con un partido de mucho ping-pong, como digo. Tenemos que estar concentrados y metidos en el partido, porque se va a ganar por detalles», advirtió el preparador azulgrana en la previa del partido en Lebrija. Es decir, que el Extremadura va a tener que estar alerta en todo el encuentro si quiere volver a Almendralejo con los tres puntos, y sobre todo aprovechar las ocasiones de gol para poder doblegar al Atlético Antoniano.

Pese a los dos empates consecutivos Cisqui no está preocupado por el juego de su equipo. El conjunto almendralejense plasma sobre el césped lo que trabaja durante la semana, por lo que cree que de esta forma va a estar más cerca de la victoria que de la derrota en cada encuentro. «El equipo sigue poniendo su sello de identidad. Tenemos muy claro lo que queremos hacer en cada partido y luego eso se refleja en el campo», destacó el técnico del Extremmadura.

Y así, con las bajas en la plantilla y con dos empates consecutivos, se va a presentar el Extremadura en Lebrija acompañado de cerca de 200 aficionados azulgranas que van a estar junto a su equipo para intentar volver a la senda de la victoria y continuar una semana más en lo más alto de la clasificación.

ANTONIANO-EXTREMADURA Atlético Antoniano Matías; Álvaro, Fernández, Álex Revuelta, Álex Fernández; Peral, Garrido, Serrano; Nacho Cordero, Rojas y Diego Rodríguez.

CD Extremadura Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Pardo; Zarfino, Marco, Barace, Diego; Maikel y Frodo.

Árbitro Felipe Román (castellanomanchego).

Estadio y hora Municipal de Lebrija, 17.30 horas.