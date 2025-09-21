HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jacobo fue expulsado en el último tramo del encuentro ante el Conquense. Karpint
Segunda RFEF

La expulsión de Bautista condena a un Coria sin opciones

Los celestes apenas contaron con ocasiones para sumar en un partido que terminaron con nueve por la roja de Jacobo en la recta final

Adrián Ramos

Cuenca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:06

El Coria cayó por segunda vez en la competición liguera, ambas como visitante, en un partido marcado por las expulsiones de Bautista, aún ... con el 0-0, y Jacobo, ya en la recta final del encuentro, cuando en el marcador ya reflejaba el resultado final. El equipo cauriense, que venía de ser apeado de la Copa Federación por el Toledo, se vio superado por un Conquense que logró su primer triunfo de la temporada en el debut de su nuevo entrenador, Róber Gutiérrez, que regresaba al banquillo después de una semana tormentosa en el conjunto anfitrión tras el cese de Rubén Pulido como entrenador y el abandono de César Navas como director deportivo de la entidad.

