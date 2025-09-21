La expulsión de Bautista condena a un Coria sin opciones

El Coria cayó por segunda vez en la competición liguera, ambas como visitante, en un partido marcado por las expulsiones de Bautista, aún ... con el 0-0, y Jacobo, ya en la recta final del encuentro, cuando en el marcador ya reflejaba el resultado final. El equipo cauriense, que venía de ser apeado de la Copa Federación por el Toledo, se vio superado por un Conquense que logró su primer triunfo de la temporada en el debut de su nuevo entrenador, Róber Gutiérrez, que regresaba al banquillo después de una semana tormentosa en el conjunto anfitrión tras el cese de Rubén Pulido como entrenador y el abandono de César Navas como director deportivo de la entidad.

Los pupilos de Rai Rosa dominaron el esférico durante el primer tiempo, sobre todo la primera media hora de la contienda. Una posesión que resultó estéril, pues casi no la materializaron en ocasiones claras, y que se vio constantemente amenazada por la insistente presión del conjunto local, muy motivado en la búsqueda de la primera victoria tras iniciar la competición con dos derrotas seguidas.

Mario Rodríguez, en el minuto 20, cortó un balón providencial y propició la primera oportunidad de su equipo: Iván Ramos se internó por su banda y chutó, pero la ocasión terminó en córner. En el tramo final del primer tiempo empezaron los mejores minutos del equipo dirigido por Róber Gutiérrez, con una doble ocasión de Nacho Ruiz de cabeza que atrapó Loscos. La última amenaza de los primeros 45 minutos fue del Coria: Álex Jaraíz se topó también con el meta Atanes.

Conquense: Atanes, Nacho Ruiz, David López, Olaortua, Azurmendi (Yasin, min. 67); Mario Rodríguez (Peña, min. 81), Josiel Núñez, Isuskiza (Crespo, min. 59), Ale Sánchez (Jesús, min. 46); Álvaro Sánchez y Samu Guillén (Quique, min. 81). 2 - 0 Coria: Loscos; Currás (Mercadal, min. 73), Gonzalo, Iñaki León, Jacobo; Bautista, Javi Tapia, Sergio Gómez (Adri Pérez, min. 73); Álex Jaraíz (Hugo López, min. 55), Iván Ramos (Mba, min. 73); y Dawda (Álvaro Domínguez, min. 61). Goles: 1-0: Isuskiza, min. 59. 2-0: Mario Rodríguez, min. 64.

IÁrbitro: Montes García-Navas (Comité madrileño). Expulsó a los futbolistas del Coria Bautista, por doble amonestación (min. 56) y a Jacobo, con roja directa (min. 79). Mostró amarilla a los locales Ale Sánchez, Isuskiza y Nacho Ruiz.

Incidencias: La Fuensanta. 1.500 espectadores.

Todo cambió en el segundo acto, que resultó fatal para la escuadra cauriense. Jesús, que acababa de entrar al campo, puso al inicio de la segunda mitad un centro muy peligroso que logró despejar Iñaki León. Una simple advertencia comparada con lo que se le avecinaba al Coria. Primero, la expulsión, por doble tarjeta amarilla, a Bautista, cuando se jugaba el minuto 56. Y tres minutos después, tras un saque de esquina, el gol de cabeza de Isuskiza que puso el 1-0 en el marcador. Con ventaja en el tanteador y superioridad numérica, los locales tenían el partido en sus manos, y, solamente cinco minutos después, Mario Rodríguez anotó el segundo gol del encuentro. La posible reacción del cuadro cauriense se vio aún más mermada con la tarjeta roja directa a Jacobo tras una fuerte entrada a Álvaro Sánchez.

Pisó en varias ocasiones el área rival el elenco de Rai Rosa, pero sin generar excesivo peligro ante un Conquense confiado y sólido atrás. Pudo terminar el partido con un resultado más amplio, aunque lo evitó Loscos con una buena intervención ante un disparo de Jesús, que se quedó solo ante el guardameta tras una buena asistencia de Álvaro Sánchez.