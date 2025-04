El Badajoz sigue haciendo la hormiga

El Badajoz sigue haciendo la hormiguita y a ese ritmo no le llega. Toni Jou rescató un punto in extremis que fue todo un subidón ... para un Nuevo Vivero de bajona tras el jarro de agua fría del Getafe B a siete del final. El empate lo firmaba el balear en el 95 y lo agarraba de nuevo Miguel Narváez con dos paradones espectaculares en el descuento. De poco le sirve ese punto al equipo pacense dada su crítica situación, aunque al menos le hace mantenerse agarrado a ese hilo de vida. Domingo de pasión, sin gloria y una esperanza que ya es cuestión de fe. El Badajoz se aferra a ese milagro como hixo con el gol de Toni Jou en el 95. La salvación ya se dispara a 7 puntos y el playout queda a 5.

No merecía ese castigo cruel de la derrota porque especialmente en la segunda parte puso toda la carne en el asador para llevarse la victoria. Pero su falta de pegada le sigue condenando a un sufrimiento excesivo y que pone a sus fieles al borde del infarto.

A veces el fútbol se vuelve cíclico y este Domingo de Resurrección retrocedió 13 años atrás al único precedente entre Badajoz y Getafe B en el Nuevo Vivero. Entonces el equipo y la afición blanquinegra terminaron desesperados por una actuación arbitral muy desacertada y que pitó todo al revés de lo que sucedía sobre el césped. La primera parte fue un calco de aquella vez con el colegiado andaluz Pareja Nieto como centro de las iras de la grada. Decisiones menores, pero que irritaban al respetable por sus desafortunadas interpretaciones. Los primeros 45 minutos no tuvieron mayor lectura que un dominio absoluto del Badajoz, metiendo al equipo azulón en su campo, aunque sin mordiente arriba y una especie de duelo interior contra el trencilla. Los pacenses tenían el control, pero el colegiado tomaba el mando. El Badajoz parecía que jugara contra el árbitro más que contra un rival que le esperaba agazapado atrás. Poco a poco los futbolistas blanquinegros fueron viendo a su principal enemigo en la figura del árbitro. El andaluz Pareja Nieto para imponer su autoridad tiraba de cartuchera y sacaba amarillas a discreción en cada protesta. Así, Toni Jou, Petcoff y Álex Alegría pudieron comprobar en primera persona quien mandaba en el cuadrilátero verde.

El Badajoz trataba de centrarse en su verdadera misión que no era otra que seguir vivo en su lucha por la permanencia. Y no había otro camino que el gol. Ver puerta. Ese es el gran hándicap de un equipo que pelea, presiona, mete intensidad y domina los partidos, pero que no acaba de rematar la faena con esa inspiración y acierto que se requiere arriba. No transformó esa iniciativa y mayor empuje en ocasiones que pusieran nervioso al portero Josele. Solo un potente disparo de Toscano al cuarto de hora desde la frontal que se marchó rozando el larguero y un centro de Castri que le quitó de la cabeza la defensa a Toni Jou cuando se disponía a rematar en el área pequeña fueron las únicas aproximaciones que inquietaron a la zaga madrileña.

Ampliar La grada del Nuevo Vivero aguantó el chaparrón. Arnelas

La segunda mitad comenzó con la primera. Con el Badajoz imponiendo el ritmo, aunque algo más relajado en la cuestión arbitral. Consciente de que se jugaba la vida se lanzó a por ese gol que tanto se le resiste. Y lo tuvo en una doble ocasión de Álex Alegría, que primero estrelló en la misma cruceta y apenas segundos después se le iba rozando el larguero. Dos minutos más tarde, Toni Jou y Toscano se asociaban en una contra rápida para habilitar a Fran Grima que enfilaba por el carril derecho y al pisar el área sin oposición chutó al lateral de la red cuando todo el Nuevo Vivero cantaba gol. Seguidamente Toscano botó un córner directo que el meta azulón se sacudió como pudo de forma estrepitosa de nuevo a saque de esquina. Fueron los mejores minutos y de mayor acoso del Badajoz, que seguía sin obtener su recompensa. En el 75, Castri cabeceaba a bocajarro y se encontraba con un Josele inmenso que sacó una mano prodigiosa bajo el mismo larguero para enviar a córner.

Badajoz Miguel Narváez; Fran Grima, Liza, Borja López, Carlos Cordero (Santi Moar, min. 55); Castri (Ewan Urain, min. 80), Petcoff, Toni Jou, Chacartegui, Sandro Toscano (Saidou Bah, min. 71) y Álex Alegría. 1 - 1 Getafe B Josele; Álex García (Iván, min. 76), Gimeno, Esnaider, Jordi Martín; Calsada (Denia, min. 76), Conesa (Diego, min. 59), John, Santi; Claverías (Rafa Diz, min. 59) y Carbonell (Keita, min. 59). Goles 0-1: Santi, min. 83. 1-1: Toni Jou, min. 95.

Árbitro Pareja Nieto (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Toni Jou (33), Petcoff (37) y Álex Alegría (41) y en el Getafe B a Conesa (54), Jordi Martín (90), John (90) y Santi (90).

Incidencias Unos 5.000 espectadores en el Nuevo Vivero. El Badajoz rindió homenaje a Angelito y dedicó la acción solidaria del partido a Down Badajoz.

Oliver Sierra sacó al séptimo de caballería e hizo debutar a Santi Moar. Más tarde recurriría a la electricidad de Saidou Bah y los metros de Ewan Urain. Pero no había forma. El Getafe B también había movido ficha y sus recambios hicieron que el equipo avanzara unos metros. Metió el susto en el cuerpo en una falta lateral que Miguel Narváez sacaba abajo pegado al poste. Resultó un aviso serio de lo que vendría después. Y llegó en forma de jarro de agua fría para las esperanzas blanquinegras. Santi ejecutaba de forma magistral una gran jugada coral de todo el equipo ante la impotencia y desesperación de todo el Nuevo Vivero. La Grada 1905 seguía creyendo, mientras algunos en Tribuna ya abandonaban el estadio. Y pudo ser peor de no ser por otra providencial intervención de Narváez con un paradón en un mano a mano con Keita en el descuento. Pero otra vez apareció Toni Jou para rescatar un punto que de poco sirve al Badajoz, pero que al menos le mantiene con ese hilo de vida. Saidou Bah se marcó un sensacional esprint por la derecha, perfiló y la puso al corazón del área donde irrumpió el balear desde atrás para limpiar las telarañas de la escuadra de Josele. Imparable.

Pero por si el Nuevo Vivero no había tenido suficientes emociones con estar al borde constante de la taquicardia, otra vez Narváez aparecía de forma estelar para cazar al vuelo un misil dirigido por Santi. Aunque la permanencia se aleja un poquito más, entre Jou y el portero pacense permiten tener al Badajoz con sus constantes vitales aún intactas. El equipo pacense se asoma cada vez más cerca del abismo de la Tercera, pero el milagro todavía es posible.