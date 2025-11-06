El Coria-Orihuela, el 19 de noviembre
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El Coria no jugará este fin de semana. El partido que el equipo de Rai Rosa disputaba esta jornada 10 ha sido aplazado al miércoles ... 19 de noviembre a las 17.00 horas, ya que su rival tiene la final de la Copa Federación este sábado ante Ourense. El Coria presentó un recurso que fue desestimado en segunda instancia y tampoco prosperaba su propuesta del cambio de hora a las 20.00 al negarse el Orihuela.
