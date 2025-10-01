El Coria verifica con una goleada el efecto terapéutico de La Isla

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

La sesión de terapia en La Isla el pasado domingo derivó en un pase de 90 minutos de baño y masaje para exfoliar y liberar al Coria de las toxinas que se acumulaban tras los dos tropiezos consecutivos lejos del cobijo de su fortín. En realidad, duró 45 minutos, porque la primera parte no fue precisamente una plácida visita al spa. Es cierto que los celestes allanaron el camino con el tempranero gol de Iván Ramos en el primer cuarto de hora, pero a partir de ahí el Colonia Moscardó reaccionó y exigió algo más: «es complicado defender el juego directo desde cualquier posición, eso lo dominan perfectamente y compiten muy bien, hemos estado bastante acertados, ha habido situaciones de incertidumbre, como en los saques de banda, donde acumulan a mucha gente», resaltó Rai Rosa. El Coria estuvo algo aturdido durante alrededor de media hora por esa vorágine y eso no agradó en absoluto a su entrenador.

No en vano, evidenció en el interludio su descontento con el rendimiento de los suyos, en los que no identificaba el plan ensayado en los días previos, «la primera parte no me ha gustado, porque no hemos plasmado nada de lo que hemos trabajado durante la semana». Así de tajante fue el preparador extremeño, que apretó las clavijas a sus pupilos durante el descanso para evitar sustos y un viraje brusco de la trama del partido que enmarañara la consecución de los tres puntos.

La retahíla debió ser convincente, porque apenas transcurrieron dos minutos tras el paso por vestuarios para que los caurienses anotaran el 2-0 de penalti. «Desde el minuto uno hemos querido la pelota», se vanagloriaba el técnico cacereño en su comparecencia posterior al encuentro. «Sabíamos que no podíamos especular con el resultado, porque con 1-0 iban a tener situaciones y si seguían apretando iban a darlo todo». Pero el Coria se reactivó, marcó territorio y a partir de ahí fue deslizando con esmero una alfombra roja para convertir la contienda en un desfile en el que exhibir sus mejores galas, aprovechando el dechado de virtudes de sus hombres de vanguardia en esos menesteres. «Hemos marcado rápido y así ha sido más fácil, tenemos gente rápida arriba y cuando los hemos sacado en la última línea de su zona y cuando han tenido que correr metros hacia atrás les hemos hecho daño. Muy contento, pero tenemos que seguir mejorando».

El tercero de la cuenta lo firmó Adrià Mercadal que, aunque en pretemporada ya saboreó las mieles del gol, necesitaba reconciliarse con un idilio que se le resiste desde el mes de febrero en partido oficial. El delantero balear vio puerta en el duelo de la jornada 22 de la pasada campaña por última vez. Fue su primera y única diana del curso y necesitaba recuperar sensaciones. «Eso nos da confianza para afrontar el siguiente partido», significó satisfecho.

Necesitará el bloque celeste la contundencia y la inspiración del menorquín en los últimos metros para desatascar fases de partidos sin mucha clarividencia. La goleada también sirvió para que Juanjo Chavalés volviera a sonreír tras el vía crucis de su lesión. «Contento porque él viene de un periodo jodido con un tema en el pubis. Sabíamos que tardaría en entrar en el equipo, pero va recuperando sensaciones y es un jugador importante». Y quiso reforzar una actuación positiva refrendada con un gol de falta de muy bella factura. «En los 30 minutos que ha hecho se le ha visto más rápido, con chispa, tenía confianza, ha dicho que la tiraba y muy contento por él; le animo a seguir trabajando porque esto acaba de empezar».

Bipolaridad en los resultados

De momento, a nivel de resultados, el Coria demuestra cierta bipolaridad, porque ha ganado los dos duelos disputados en casa (3-0 ante el Getafe B y 5-0 contra el Moscardó) sin encajar y acumulando ocho tantos; y ha caído derrotado en sus dos desplazamientos ( 2-1 con el Rayo B y 2-0 con el Conquense). Aunque Rai Rosa matiza al respecto y va más allá de los números: «jodido porque podríamos haber sacado algo positivo en esos dos partidos». Destacó la fortaleza que su grupo está manteniendo como local, mientras que a domicilio, deberán «aprender de detalles que nos están penalizando. En diez minutos el otro día nos expulsan a dos jugadores y nos meten un gol a balón parado en el que no estuvimos acertados en la marca».

Este domingo (18.00 horas), frente al Quintanar del Rey, el Coria contará con una nueva oportunidad de redimirse del negativo balance como forastero, ya que también cayó en la fase nacional de la Copa Federación en la eliminatoria de octavos de final en el Salto del Caballo frente al Toledo.