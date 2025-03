El Coria, único superviviente en la isla de los indomables

Sobre las 13.30 de la matinal del pasado domingo, Álvaro anotaba para el conjunto local el 1-0 en la Ciudad deportiva Ebora Formación ... de Cazalegas ante el Conquense para poner en jaque la condición de invicto del Conquense en el grupo 18 de Tercera RFEF. Veinte minutos después se rubricaba la terrenalidad de los blanquinegros con su primera derrota. Como reza la teoría del caos, las alas que batió en la estepa manchega una mariposa de una localidad toledana de menos de 2.000 habitantes generó un huracán de júbilo a 175 kilómetros. Concretamente en la comarca del Valle del Alagón, donde unas horas más tarde, una ‘manita’ al Calamonte en La Isla permitía al Coria erigirse en el único equipo de todas las categorías de carácter nacional en poder presumir de no haber sucumbido en toda la temporada.

Ese éxito adquiere mayor lustre al contextualizar que se trata de una gesta exclusiva entre casi medio millar de participantes (496) repartidos entre Primera, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF. «Algo se debe estar haciendo bien cuando somos el único equipo invicto», saca pecho su presidente, Aurelio Gutiérrez ‘Lely’, enfoque que corrobora su entrenador, Miguel Ángel Ávila, ambos ingenieros de esta máquina infalible: «habla muy bien del trabajo que hace el cuerpo técnico, la plantilla y el club en general».

El preparador cacereño ensalza esa condición por la época en la que se registra, al transitar por la segunda vuelta, pero trata de imprimirle «normalidad, es positivo pero no podemos desviar la mente de lo importante, que es el próximo partido». Entre tanto revuelo y fuegos artificiales, cautela. Ávila reconoce que «es lógico que cuando se consigue una racha así haya que controlar la euforia, hablar más con la plantilla, decirles que hay que estar con los pies en el suelo, ser humildes, porque en cuanto nos creamos más de lo que somos puede llegar la primera hostia», argumenta sin tapujos.

‘Lely’ no esconde su satisfacción por la repercusión que ha generado el trabajo de su equipo, pero lo define como algo «puntual y anecdótico» que solo adquirirá una relevancia real dentro de tres meses, «los resultados hay que verlos en mayo, si no logramos el objetivo esto no vale para nada». Son momentos de vino y rosas, pero la prudencia es una racional consejera tras lo vivido hace unos meses. El Coria descendió al cuajar un segundo tramo de campeonato nefasto que contrastó con la versión sólida de la fase inicial, apeando al Fuenlabrada en la Copa y citándose con la historia ante la Real. «Hasta finales de enero todo iba muy bien, pero a partir de ahí tuvimos un descenso en picado, se alinearon muchas cosas». Una pesadilla transformada en recuerdo recurrente, «lo pienso muchas veces y no le encuentro explicación», relata. De un pasado teñido de un azul oscuro casi negro a un presente con una radiante tonalidad celeste.

Miguel Ángel Ávila era el ayudante de Alberto Urquía, que fue destituido por la deriva del equipo. Tras ese trago amargo, este año le tocó tomar la alternativa al frente de la nave. «Sabíamos de su potencial, siempre estuvo en cartera, decidimos darle la oportunidad y nos está llevando por muy buen camino», comenta ‘Lely’. La simbiosis entre el cuerpo técnico y la directiva es total, «la relación es inmejorable, no necesitamos casi mirarnos a la cara para saber lo que queremos el uno del otro», explica el técnico, muy identificado con un club en el que también gozó de una etapa como jugador, «te hacen sentir como en casa con un trato cercano y familiar».

La alegría fue doble, porque el triunfo del Coria y el pinchazo del Don Benito en Arroyo (2-1) pasaba el cetro del grupo extremeño de Tercera RFEF de las manos rojiblancas a las celestes, comandando la tabla con 46 puntos, uno más que su rival por el primer puesto, con el que mantiene una pugna encarnizada. «Nos estamos retroalimentando, ellos tuvieron una renta de ocho puntos en noviembre que parecía que iba a ser imposible de reducir». En el primer asalto directo, el Coria se impuso en el Vicente Sanz (0-1) y el siguiente será a finales de abril, cuando resten apenas cuatro semanas para el final de la fase regular. «Hay que mirar todo, golaveraje particular y general, porque estando todo tan comprimido cualquier detalle suma». La plaza de ascenso directo es una prioridad, porque el playoff «es más largo y más complicado; esperemos no tener que llegar ahí», explica el dirigente celeste.

El Coria llega invicto a febrero con 13 triunfos y siete igualadas, pero pudo dejar de serlo en los primeros compases. Sudó mucho para puntuar en la jornada 6 en Jaraíz. Mercadal empataba en el 88, Maymou adelantaba a los locales de nuevo en el 92 y un penalti en el 99 transformado por Chavalés (pichichi con Mercadal con 11 goles) rescató un punto. Más dramático fue en Jerez quince días después. En el minuto 94 el Coria caía 2-0, pero Chavalés en el 95 y un gol en propia puerta en el 99 firmaban otras tablas agónicas. «De aquellos partidos aprendimos y demostramos que no nos rendimos hasta que pite el árbitro», comenta Ávila.