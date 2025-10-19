El Coria supera al Fuenlabrada y sigue intratable en La Isla

Omar Bermejo Coria Domingo, 19 de octubre 2025, 22:16 Comenta Compartir

El Coria continúa con su inmaculada trayectoria en La Isla, donde cuenta sus partidos por victorias y presenta un balance de diez goles a favor y ninguno en contra. El cuadro cauriense volvió a tirar de seguridad defensiva y efectividad en ataque para sacar adelante un encuentro ante el Fuenlabrada en el que tuvo que sufrir para sumar los tres puntos. El equipo celeste se adelantó en el primer tiempo con un nuevo gol de un Adri Pérez que sigue enrachado de cara a puerta. En el segundo periodo, el equipo madrileño reaccionó y puso en aprietos a un Coria que sentenció con un gol de Mba en el tiempo añadido.

La primera parte resultó muy poco atractiva para el espectador. Hubo mucho respeto entre ambas escuadras y las ocasiones claras de gol brillaron por su ausencia. Lo más destacado, y casi lo único reseñable, del primer periodo fue el gol que puso por delante en el marcador al Coria en el minuto 35. Antes hubo muy poco que contar. El cuadro cauriense llevó el peso del partido en todo momento ante un Fuenlabrada muy precavido, que cedió la iniciativa a los pupilos de Rai Rosa, que dominaron territorialmente, pero estuvieron faltos de profundidad y apenas dieron trabajo al guardameta del equipo madrileño. Sin embargo, sí fue capaz de sacar el máximo rendimiento a sus escasas oportunidades. Pasada ya la media hora de juego, un centro de Benji desde la derecha fue perfectamente rematado de cabeza por Adri Pérez haciendo inútil la estirada de Cortés. Un bonito gol para poner luz a una primera parte bastante gris. Viéndose por detrás en el marcador, el Fuenlabrada quiso reaccionar y adelantó sus líneas, pero apenas incómodo al Coria.

Coria: Aarón Alonso; Benji, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Bautista; Juanjo Chavalés (Jaraiz, min. 75), Adri Pérez (Javi Tapia, min. 75), Sergio Gómez, Dawda (José Antonio, min. 85); y Mercadal (Mba, min. 53). 2 - 0 Fuenlabrada: Cortés; Montes, Pedraza (Rami, min. 84), Rubén, Pol Bassa; Cano, Edu Llorente; Nates (Bravo, min. 56), Sarmiento, Pesca (Jaime, min. 56); e Isma Fernández (Santisteban, min. 56). Goles: 1-0 Adri Pérez (min. 35). 2-0 Mba (min. 92).

Árbitro: Sánchez Ingidua (Comité castellanoleonés). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Rubén y Montes.

Incidencias: La Isla. 1.293 espectadores.

Al contrario de lo que se esperaba, el segundo acto comenzó con el cuadro celeste muy animado. Trató de sorprender al Fuenlabrada con una enérgica salida. Las primeras ocasiones de gol fueron suyas. En el minuto 49, Adri Pérez botó un córner y Bautista no llegó al remate por escasos centímetros. Poco después, el propio Bautista probó fortuna desde fuera del área y su disparo fue rechazado por Cortés. Casi seguido, el guardameta del cuadro fuenlabreño tuvo que emplearse a fondo nuevamente para despejar un disparo de Dawda tras una notable acción individual del extremo del cuadro cauriense.

Roberto Ortiz realizó un triple cambio en el cuadro madrileño que resultó ser el punto de inflexión del partido. El Fuenlabrada recibió el aire fresco necesario con la entrada de Bravo, Jaime y Santisteban y se hizo con las riendas del encuentro. El equipo fuenlabreño se estiró y comenzó a acechar el área de la escuadra cauriense, que supo sufrir y se mostró muy sólida en defensa, aguantando las acometidas del rival. En el minuto 77 pudo llegar el empate en un remate de Edu Llorente que sacó Iñaki León, inconmensurable durante todo el encuentro. En la prolongación, con el Fuenlabrada apretando a un Coria encerrado en su área, llegó el gol de la sentencia en un contragolpe. Jaraiz condujo la acción y asistió a Mba, que culminó la jugada batiendo a Cortés con suspense. Un gol que desató la euforia en La Isla. El cuadro celeste sigue escalando posiciones en la clasificación y quiere empezar a soñar con hacer algo importante esta temporada.