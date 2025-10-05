El Coria sabe sufrir

El Coria se hizo con tres puntos de oro con un gol solitario de Juanjo Chavalés tras una jugada individual de Mba, que asistió en ... el minuto 34 para vencer a un rival que aún no había perdido en su campo.

El equipo cauriense consiguió la primera victoria fuera de casa y la segunda consecutiva, en un inicio de curso dulce para los pupilos de Rai Rosa, que se sitúan en zona de playoff, tras cinco jornadas, con nueve puntos en la cuarta posición del grupo 5 y con diez tantos a favor, convirtiéndose en el conjunto más goleador del grupo.

El envite enfrentaba al Quintanar del Rey, que llegaba invicto en casa, con un Coria que no conocía la victoria fuera de casa. Ambos conjuntos salieron con demasiado respeto por el rival, dejando una primera media hora de encuentro en la que hubo pocas ocasiones de gol. El cuadro celeste, perfectamente plantado en defensa, incomodó al conjunto de Pedro Bolaños, al que le costó generar juego interior en los primeros compases del partido.

Tras el parón para la hidratación, las palabras de Rai Rosa provocaron un efecto inmediato en el equipo cauriense. Cuatro minutos después de la pausa, Mba desbordó por la banda para deshacerse de su marcador y poner un balón al área que no llegó a rematar Mercadal, pero que cazó Juanjo Chavalés para anotar el primer y único tanto del duelo.

QUINTANAR DEL REY Kike Bartual; Enzo (Tici, min. 74), Fer Romero, Fer Navarro (Fita, min. 74); Fran Bueno (Kike Fabra, min 60), Adrián Ruiz, Murcia, Guti (Chabo, min. 46), Dani Jódar; Cantarero (Gonpi, min. 60) y Antonio Fernández. 0 - 1 CORIA Loscos; Currás, Gonzalo, Iñaki León, Álvaro Domínguez; Adri Pérez (Bautista, min. 55), Javier Tapia; Juanjo Chavalés (Benji, min. 55), Sergio Gómez, Mba (Jaraiz, min. 76); y Mercadal (Dawda, min. 66). GOL 0-1: Juanjo Chavalés, min. 34.

ÁRBITRO Belloso Rivero (madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Antonio Fernández y Adrián Ruiz y a los visitantes Mba y Loscos.

INCIDENCIAS San Marcos, unos 700 espectadores.

Con el gol a favor, el conjunto celeste bajó de nuevo el ritmo y cedió el balón al conjunto local, un Quintanar que controló la posesión, pero cuyas acciones llegaron sin demasiado peligro al área de Loscos. La retirada de los equipos al intermedio estuvieron salpicadas por las protestas de la afición local, que había reclamado unas posibles manos que no apreció el colegiado.

Con el paso por los vestuarios, el choque cogió ritmo de crucero para ambos bandos. El conjunto verdiblanco se hizo con el control absoluto del balón y el celeste aprovechó las contras y su buena labor defensiva para mantener el resultado y poder, en cualquier momento, conseguir el tanto que sentenciara el envite.

Los cambios y el paso de los minutos activaron cada vez más a los locales, pero sin causar un mínimo de peligro a un Coria muy serio atrás y que a punto estuvo de ampliar el marcador en dos ocasiones en el segundo tiempo. Primero, con un disparo prácticamente sin ángulo de Dawda en el minuto 90, que terminó impactando en el palo; y tres minutos después, con un mano a mano que Jaraiz no terminó de definir, lo que dejó con vida a un Quintanar del Rey que, con algún centro lateral, se acercó al área de Loscos, pero que no logró rematar con peligro y conseguir el empate.

Los tres puntos se fueron a Coria, para alegría de un conjunto celeste que encadena dos victorias seguidas y se afianza en los puestos punteros del grupo cinco, con nueve puntos en las primeras cinco jornadas del campeonato.

La próxima cita para el elenco de Rai Rosa será también a domicilio, en esta ocasión en el Cerro del Espino, donde cerrará el domingo la sexta jornada, a las 20.00 horas, con su visita al Rayo Majadahonda.