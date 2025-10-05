HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del Coria celebran la victoria en Quintanar. CD CORIA
Segunda RFEF

El Coria sabe sufrir

El equipo de Rai Rosa logra su primera victoria fuera casa y segunda consecutiva gracias a un solitario gol de Chavalés pasada la media hora

Vicente Aguilera

Quintanar del Rey

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:33

Comenta

El Coria se hizo con tres puntos de oro con un gol solitario de Juanjo Chavalés tras una jugada individual de Mba, que asistió en ... el minuto 34 para vencer a un rival que aún no había perdido en su campo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  2. 2 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  6. 6 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  7. 7

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  8. 8 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  9. 9 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  10. 10 «Soy Guillermo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Coria sabe sufrir

El Coria sabe sufrir