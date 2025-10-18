El Coria recibe al Fuenlabrada para asaltar la cabeza de la tabla

R. H. Coria Sábado, 18 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El fútbol también va de estados de ánimo, y el Coria atraviesa el mejor momento de la temporada. Los celestes han encontrado la estabilidad y el equilibrio que tanto buscaban y llegan al duelo de este domingo (17.30 horas, en La Isla) frente al Fuenlabrada con la moral por las nubes. Tres partidos consecutivos sin conocer la derrota ni encajar un solo gol han catapultado al equipo de Rai hasta los puestos de playoff, ocupando ahora la cuarta plaza del grupo 5 de Segunda Federación. Solo tres puntos les separan del liderato, un dato que refleja el crecimiento de un equipo que ha ido de menos a más.

La fortaleza defensiva se ha convertido en la gran seña de identidad del Coria. Desde la derrota del 21 de septiembre ante el Conquense, el conjunto ribereño no ha vuelto a ver su portería perforada. Ni Moscardó, ni Quintanar del Rey, ni Rayo Majadahonda han conseguido romper la muralla celeste. Cuatro porterías a cero en seis jornadas respaldan el trabajo de una línea defensiva sólida y bien organizada, donde tanto Eduardo Loscos como Aarón Alonso -que debutó con nota la pasada jornada- se reparten protagonismo bajo palos.

En La Isla, el Coria quiere seguir haciendo del factor campo un aliado. La afición está disfrutando del buen momento del equipo, consciente de que la regularidad y el compromiso están sosteniendo una trayectoria en pleno ascenso. Todos serán de la partida a excepción de Iván Ramos, con molestias en el pubis.

Enfrente estará un Fuenlabrada necesitado. El conjunto madrileño no ha arrancado con buen pie la temporada y ronda los puestos de descenso, salvado únicamente por la diferencia de goles. Aun así, los tres puntos que separan a ambos equipos reflejan la igualdad de la categoría.

El Fuenlabrada se caracteriza por su peligro ofensivo. En la zaga, la lesión de Marcos Mauro ha mermado la seguridad del equipo madrileño. Sin embargo, en ataque, tiene un gran potencial. Ahí están David Nates, extremo derecho que destaca por su velocidad y desborde; Edu Llorente, mediocentro madrileño que aporta visión de juego y llegada al área; y Jorge Sarmiento, ex del Cacereño, que genera creatividad y ocasiones desde la media punta. «Nos vamos a encontrar un muy buen rival, un club de renombre. Tiene jugadores de superior categoría, un bloque muy solidario en todas las fases del juego. Ofensivamente hacen goles y lo tienen muy bien trabajado», avisaba Rai Rosa en rueda de prensa.

CORIA-FUENLABRADA Coria Aarón Alonso; Benji, Iñaki León, Álvaro, Jacobo, Javi Tapia, Sergio Gómez, Dawda, Bautista, Chavalés y Mercadal.

Fuenlabrada Cortés; Montes, Pedraza, Carlos Cano, Del Valle, Edu Llorente, Sarmiento, Pescador, Pol Bassa, Nates y Santisteban.

Árbitro Alberto Sánchez Ingidua (castellano-leonés).

Estadio y hora La Isla, 17.30 horas.