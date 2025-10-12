El Coria puntúa en un partido aburrido

Isma Corregidor Majadahonda Domingo, 12 de octubre 2025, 22:46 Comenta Compartir

Tercera jornada consecutiva del Coria sin perder y sin recibir gol. En un aburrido partido, el equipo de Rai Rosa empató justamente sin goles, en un choque en el que ninguno mereció marcar.

Al oeste de Madrid, el técnico del conjunto cacereño cambió prácticamente a medio equipo con respecto al once que ganó en Quintanar el domingo anterior. Del último once se cayeron Currás, Gonzalo, Adri Pérez, Mba. Aunque el cambio más sorprendente de todos fue el del guardameta Loscos, que lo había jugado todo. En su lugar debutó -en liga, puesto que sí había jugado en Copa Federación- Aarón Alonso. El resto fueron reemplazados por Jacobo, Bautista, Dawda y Benji.

Ambos equipos jugaron con un 4-2-3-1, con la gran salvedad de que en el Rayo Majadahonda, Guille Fernández planteó un partido con una presión muy alta. Sobre todo con la línea de tres mediapuntas, que asfixiaron el intento de salida de balón del conjunto cauriense por dentro. Unido a que los dos mediocentros del equipo local se impusieron en el centro del campo sobre sus pares, obligó al Coria a tener que jugar todo por las bandas. Y aunque no se pudo decir que tanto Juanjo Chavalés como Dawda estuvieron mal, tampoco dieron el rendimiento esperado. Gordo y Juan Durán tuvieron bien vigilados a los extremos del Coria, y apenas les permitieron intervenir.

Rayo Majadahonda: Prieto; Gordo (Pol Prats, min. 73), Dani Ramos, Tejedor, Juan Durán; Barba (Vidal, min. 60), Amaro; Yoshiura (Fran Pérez, min. 60), Koke (Noguera, min. 60), Plomer; e Ilies (Javi Martín, min. 73). 0 - 0 Coria: Aarón Alonso; Benji, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Javi Tapia (Adri Pérez, min. 63), Sergio Gómez; Dawda (Hugo López, min. 73), Bautista, Juanjo Chavalés (Jaraiz, min. 84) ; y Mercadal (Iván Ramos, min. 84). Árbitro: Manso Rojas (Comité castellano y leonés). Amonestó a los locales Juan Durán y Plomer y a los visitantes Javi Tapia, Benji, Sergio Gómez, Juanjo Chavalés y Aarón Alonso.

Incidencias: Cerro del Espino. 300 espectadores.

Eso sí, las dos únicas ocasiones de todo el primer tiempo el Rayo Majadahonda no remató en el primer acto-, salieron de sus botas. El primero en intervenir fue Dawda, que desde la derecha centró al segundo palo, para que rematara precisamente Juanjo Chavalés, que no remató muy duro, sin que Prieto tuviera que esforzarse en exceso para detener su lanzamiento. Cumplida la media hora, fue Juanjo Chavalés el que corrió toda la banda izquierda en una pérdida de balón del equipo local en el campo del Coria. Cuando el extremo llegó al área, le entregó el esférico a Benji, que, desde la frontal, rozó el larguero.

Dado el discreto primer tiempo por parte de unos y otros, se esperaban cambios en ambos conjuntos, que no llegaron en el descanso. Como tampoco llegó un cambio de desarrollo en el juego, que fue muy aburrido. Ni el conjunto majariego ni el cauriense se hicieron daño. El balón pasó mucho por los pies de los defensas, y se perdió en el centro del campo, sin que los puntas conectaran con el cuero. De hecho, lo más destacado del segundo tiempo fue que el juego estuvo detenido durante tres minutos, al tirarse desde el único fondo con grada del Cerro del Espino una lata de cerveza sobre la portería que defendía Aarón Alonso, sin que impactara en nadie.

A última hora, cuando el Coria replegó al ver que no podía ganar, el equipo local tuvo tres lanzamientos desde fuera del área que se fueron directamente fuera, en lo que fue el único bagaje ofensivo de un tedioso segundo tiempo.