El Coria encuentra buenas sensaciones

Los de Rai Rosa continúan preparando el inicio de su segundo año consecutivo en Segunda RFEF con numerosos amistosos y días intensos de entrenamientos. El último de estos duelos fue el pasado miércoles donde recibieron al Salamanca CF y se impusieron por 1-0 gracias al tanto de Iván Ramos, cosechando así el primer triunfo de esta pretemporada 25/26.

Ha sido un verano ajetreado en el seno de la entidad, donde solo continúan cinco efectivos de la pasada temporada: Iñaki León, Gonzalo Llerena, Sergio Gómez. Adri Mercadal y Juanjo Chavalés. Esto ha provocado que el técnico celeste y la directiva tengan que construir de nuevo un puzzle que le haga competir y rendir en la categoría para conseguir cuanto antes la salvación, y quien sabe, si algo más, como ya sucedió en la 24/25, donde consiguieron quedar a cuatro puntos de la zona de playoff de ascenso y a las puertas de conseguir un billete para la Copa del Rey.

Las numerosas bajas, ha exigido y obligado a la directiva a trabajar intensamente durante las primeras semanas de verano para construir una buena base, y una vez efectuada esa reestructuración, tocaba trazar la hoja de ruta con el calendario de amistosos para llegar de la mejor forma al inicio de la competición, donde se enfrentarán al Rayo Vallecano B a domicilio. Hasta siete son los duelos que se fijó el Coria durante este mes de agosto. La veda se abrió visitando al Moralo, donde los celestes cayeron por 0-2. Días más tardes, y con el mismo resultado, visitaron el Vicente Sanz de Don Benito. Frente al filial del Córdoba en el Municipal La Isla anotaron sus primeros goles y rompieron esa racha de derrotas empatando a 2 con doblete de Adri Pérez.

El exjugador del Cacereño también puso el empate gracias a su solitario gol frente al Valladolid Promesas a domicilio. Ya en esta recta final, parece que los de Rai Rosa van de menos a más y consiguieron su primera victoria frente al Salamanca CF a falta de aún dos partidos más por disputar. El primero de ellos ante el Santa Amalia a domicilio y el último recibiendo al Real Ávila.