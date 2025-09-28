El Coria se desata y golea en La Isla

Clemente Ramos Coria Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:38 Comenta Compartir

El Coria ofreció su mejor versión de la temporada y se reencontró con la victoria en La Isla con una goleada rotunda frente al Moscardó. La escuadra celeste, que llegaba al choque con apenas tres puntos en las tres primeras jornadas y tras una derrota dolorosa en la anterior cita liguera, respondió con carácter, pegada y determinación en un partido que dominó de principio a fin. El triunfo devuelve confianza a los hombres de Rai Rosa, que necesitaban un golpe de autoridad para atesorar más puntos y escalar posiciones en una clasificación todavía muy apretada.

El inicio ya dejó claras las intenciones caurienses. A los diez minutos, una jugada por la izquierda entre Mercadal y Dawda obligó a intervenir a Huélamo. En el saque de esquina posterior, Gonzalo cabeceó fuera por poco. El primer premio llegó en el minuto 16, cuando Iván Ramos cazó un balón tocado en un saque de esquina y cabeceó al segundo palo para abrir el marcador.

El Moscardó apenas inquietó en el primer acto, más allá de un disparo lejano de Víctor y un remate de Marco Siverio tras centro de Campos. La nota negativa para el Coria fue la lesión unos minutos antes del descanso de Iván Ramos, sustituido por Mba, que pronto mostró potencia y velocidad en varias acciones. El primer tiempo se cerró con 1-0 y con buenas sensaciones.

CORIA Loscos; Currás, Gonzalo, Iñaki, Álvaro Domínguez; Sergio Gómez, Javi Tapia (José Antonio, min. 56); Mercadal (Juanjo Chavalés, min. 64), Adri Pérez (Hugo López, min. 64), Dawda (Benji, min. 64); e Iván Ramos (Mba, min 36). 5 - 0 MOSCARDÓ Huélamo; Isra, Igor (Abreu, min. 52), Adrián Jiménez, Paris (Mauro Bravo, min. 52); Víctor, Campos, Reguera (Valcarce, min. 65), Albur (Sana, min. 52); Marco Siverio y Segovia (Borona, min. 65). GOLES 1-0: Iván Ramos, min. 16. 2-0: Adri Pérez, de penalti, min. 47. 3-0: Mercadal. min. 57. 4-0: Dawda, min. 60. 5-0: Juanjo Chavalés, min. 88.

ÁRBITRO Palencia Cerdeño (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla al local Javi Tapia y al visitante Segovia.

INCIDENCIAS La Isla, 1345 espectadores.

El arranque del segundo tiempo fue definitivo. Nada más reanudarse el juego, un envío largo hacia Mba acabó con penalti del guardameta Huélamo. Adri Pérez ejecutó con seguridad desde los once metros para doblar la ventaja en el minuto 47. El Coria olió sangre y no perdonó. En el 57, una transición rápida iniciada por Álvaro Domínguez, que prolongó Mba y definió de una manera sutil Mercadal, supuso el 3-0.

Apenas tres minutos después, otra carrera de Mba terminó en derribo del portero del conjunto madrileño. El rechace lo aprovechó Dawda para empujar a puerta vacía y poner el cuarto en el marcador. Con tres goles en apenas un cuarto de hora, el partido quedó sentenciado.

El Moscardó bajó completamente los brazos y apenas generó peligro. Mba buscó su gol con un disparo alto en el minuto 70, tras haber participado en casi todas las acciones ofensivas. Pero el broche lo puso Juanjo Chavalés en el 89, con un libre directo impecable que se coló junto al palo de Huélamo para redondear la goleada y provocar el aplauso unánime de la grada de La Isla.

El Coria, muy necesitado de alegrías, respondió a lo grande. Los pupilos de Rai Rosa recuperaron confianza, mostraron pegada y se sacudieron dudas con una victoria de gran valor y sabor especial en La Isla. El próximo domingo a las 18.00 horas, los celestes visitarán al Quintanar del Rey con la intención de dar continuidad a esta victoria y seguir creciendo en la tabla clasificatoria del grupo 5 de Segunda RFEF.