El Coria busca un triunfo de peso en Alicante para afianzar su candidatura

El Coria afronta esta tarde en Alicante (16.00 horas) una de esas citas que miden la ambición de un equipo. La visita al ... Intercity aparece en el calendario como el primero de los tres compromisos que los celestes deben superar en apenas una semana, un tramo que puede reforzar su candidatura a pelear por todo. El conjunto de Rai Rosa llega a la jornada en una posición privilegiada: tercero, a cinco puntos del liderato… pero con un partido menos, el que quedó pendiente frente al Orihuela por la disputa de la final de la Copa Federación. Esa bala extra se ha convertido en un argumento más para creer.

El técnico celeste no esconde que la acumulación de partidos condicionará la gestión del grupo. Con una plantilla corta y varias bajas sensibles –Iván Ramos y Hugo López por lesión, y la probable ausencia de Sergio por paternidad–, Rosa anticipa rotaciones obligadas: «Es muy complicado afrontar tres partidos en una semana. Algunos jugadores recuperan más lento y tendremos que acertar con las alineaciones, los cambios y el reparto de minutos». Pese a ello, el entrenador destaca la respuesta coral del vestuario en este arranque: «Los que entran desde el banquillo aportan y las rotaciones no se notan. Esa competencia interna nos está haciendo competir como lo estamos haciendo».

El reto de este sábado exige concentración absoluta. El Intercity, adversario directo en la pelea por el playoff –solo dos puntos por debajo del Coria–, es para Rai uno de los bloques más potentes de la categoría: «Está hecho para pelear por el título por presupuesto y por plantilla. En cualquier momento te pueden desequilibrar». También apunta a un factor externo que no es menor: el irregular estado del terreno de juego.

Aun así, el mensaje del técnico es claro: fuera de casa toca dar un paso adelante. El equipo ha competido bien, pero pequeños detalles lo han penalizado en salidas anteriores. De ahí que el choque en Alicante sea visto como una oportunidad para golpear la mesa, sumar en un campo exigente y llegar al duelo aplazado ante el Orihuela con la confianza intacta.