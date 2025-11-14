HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Iván Ramos es una baja muy sensible para el Coria. KARPINT
Segunda RFEF

El Coria busca un triunfo de peso en Alicante para afianzar su candidatura

El equipo de Rai Rosa visita al Intercity con rotaciones obligadas ante la maratón de tres partidos de liga en solo ocho días

R. H.

Coria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

El Coria afronta esta tarde en Alicante (16.00 horas) una de esas citas que miden la ambición de un equipo. La visita al ... Intercity aparece en el calendario como el primero de los tres compromisos que los celestes deben superar en apenas una semana, un tramo que puede reforzar su candidatura a pelear por todo. El conjunto de Rai Rosa llega a la jornada en una posición privilegiada: tercero, a cinco puntos del liderato… pero con un partido menos, el que quedó pendiente frente al Orihuela por la disputa de la final de la Copa Federación. Esa bala extra se ha convertido en un argumento más para creer.

