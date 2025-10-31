El Coria busca reencontrarse con la victoria ante el Real Madrid C

El Coria vuelve este sábado (18.30 horas) al campo de La Isla con la intención de recuperar sensaciones y volver a la senda del ... triunfo. El conjunto celeste recibe al Real Madrid C en un duelo entre dos equipos situados en la parte noble de la tabla y separados por tan solo dos puntos. Los de Rai Rosa, quintos con 13, defienden su posición de playoff ante un filial blanco que suma 11 y que aspira a colarse en esa zona privilegiada.

El equipo cauriense llega con la espina de la dura derrota sufrida la pasada jornada en San Sebastián de los Reyes (3-0), un tropiezo que no ha empañado el sólido arranque de temporada de los ribereños. Pese al revés, el Coria mantiene su candidatura entre los mejores, gracias a su fortaleza en casa, donde ha sumado la mayoría de sus puntos. «Tenemos la oportunidad de volver a la senda de la victoria. Y si es aquí en casa ante nuestra afición, pues mejor», señaló el técnico, consciente de que La Isla puede volver a ser determinante.

Coria: Aarón Alonso, Benji, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo, Bautista, Juanjo Chavalés, Adri Pérez, Sergio Gómez, Dawda y Mercadal. - Real Madrid C: González, Liberto, Benjamín, Álex Pérez, Jaime Calleja, Dani Mesonero, Carlos Rodríguez, Gabriel Castrelo, Álvaro Leiva, Álvaro Ginés y Jacobo Ortega. Árbitro: David García (Castilla y León).

Estadio y hora: La Isla, 18.30 horas.

Sobre el rival, el entrenador cauriense advirtió de la exigencia del choque: «Nos vamos a encontrar un muy buen equipo, un filial con individualidades escogidas, incluso internacionales. Son jugadores muy desequilibrantes y colectivamente están bien trabajados. Tienen capacidad de sufrimiento y de ser prácticos, compiten muy bien fuera de casa, así que tendremos que estar muy concentrados y hacer un partido muy serio». Bajo la dirección de Joselu Sánchez, el equipo merengue está avalado por la calidad de futbolistas como el delantero Álvaro Ginés y el centrocampista Carlos Rodríguez.

Rosa insistió en que el equipo está preparado para el reto, con la plantilla prácticamente al completo salvo la baja ya conocida de Iván Ramos, aunque podrá dar minutos a futbolistas ya recuperados como Currás y Gonzalo Llerena. «Los jugadores están jodidos por la derrota del otro día, pero con muchas ganas de reivindicarse. Tenemos una nueva oportunidad y vamos a intentar aprovecharla, aunque sabemos que será un partido muy complicado», subrayó.

Por último, el técnico quiso mandar un mensaje a la afición: «En casa debemos darlo todo. Intentamos que la gente disfrute y que sienta que su apoyo es importante. Cuando llegan los momentos difíciles, su aliento nos da esas fuerzas que a veces faltan al final».