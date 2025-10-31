HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Chavalés en el duelo ante el Fuenlabrada. Karpint
Segunda RFEF

El Coria busca reencontrarse con la victoria ante el Real Madrid C

Tratará de resarcirse en La Isla y mantener su plaza de playoff tras la dura derrota sufrida la pasada jornada en San Sebastián de los Reyes

R. H.

Coria

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:35

Comenta

El Coria vuelve este sábado (18.30 horas) al campo de La Isla con la intención de recuperar sensaciones y volver a la senda del ... triunfo. El conjunto celeste recibe al Real Madrid C en un duelo entre dos equipos situados en la parte noble de la tabla y separados por tan solo dos puntos. Los de Rai Rosa, quintos con 13, defienden su posición de playoff ante un filial blanco que suma 11 y que aspira a colarse en esa zona privilegiada.

Te puede interesar

