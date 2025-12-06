El Coria busca reencontrarse en La Isla ante un Tenerife B peligroso

El fútbol vuelve este domingo al estadio de La Isla en un momento clave para el Coria. A las 12 de la mañana, el ... conjunto celeste recibe al Tenerife B en un partido que se antoja decisivo en el tramo final antes del parón navideño y que llega tras una semana marcada por el golpe sufrido en Socuéllamos. La derrota ante el colista, una de las más dolorosas de la temporada, ha obligado al equipo de Rai Rosa a resetear y reenfocar el trabajo con humildad y autocrítica.

El técnico no ha ocultado que la semana ha sido «jodida», ni que el equipo falló en aspectos básicos en el último encuentro. Pero también ha subrayado que la derrota debe quedar en un accidente y no empañar el buen rendimiento que el Coria venía firmando. En casa, de hecho, el equipo está mostrando una solidez notable: invicto, sin conceder apenas goles y transmitiendo una sensación de fortaleza que quiere prolongar ante un rival que exigirá el 100 % desde el primer minuto.

El Tenerife B llega como un rival directo en la pelea por los puestos de promoción. Sexto clasificado, los canarios se encuentran a las puertas del playoff, separados de ese objetivo únicamente por la diferencia de goles. Su dinámica, además, habla de un equipo imprevisible, vertical y con una energía juvenil capaz de cambiar partidos complicados. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana remontaron un 0-2 ante el Real Madrid C para terminar firmando un trepidante 3-3. Para Rai Rosa, se trata de un rival «alegre, atrevido y muy bien dirigido», capaz de hacer daño tanto en transición como en ataques organizados.

La buena noticia para el Coria es que el parte de bajas comienza a despejarse. Iñaki León vuelve tras sanción, mientras que Iván Ramos y Álex Jaraíz ya han trabajado con el grupo y están en disposición de regresar. Solo Hugo López deberá esperar una semana más para entrar en la dinámica competitiva. El técnico, que asume su parte de responsabilidad en lo ocurrido en Socuéllamos, insiste: la clave será competir con humildad, intensidad y concentración.