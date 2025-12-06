HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Iván Ramos vuelve a estar disponible para Rai Rosa. KARPINT
Segunda RFEF

El Coria busca reencontrarse en La Isla ante un Tenerife B peligroso

Tras la dura derrota en Socuéllamos, los celestes afrontan un duelo clave en casa ante un filial que pelea por los puestos de playoff

R. H.

Coria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:06

El fútbol vuelve este domingo al estadio de La Isla en un momento clave para el Coria. A las 12 de la mañana, el ... conjunto celeste recibe al Tenerife B en un partido que se antoja decisivo en el tramo final antes del parón navideño y que llega tras una semana marcada por el golpe sufrido en Socuéllamos. La derrota ante el colista, una de las más dolorosas de la temporada, ha obligado al equipo de Rai Rosa a resetear y reenfocar el trabajo con humildad y autocrítica.

