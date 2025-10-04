HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Coria celebran el gol de Dawda ante el Moscardó. KARPINT
Segunda RFEF

El Coria busca sus primeros puntos fuera de casa ante el Quintanar

Los celestes quieren romper la mala racha a domicilio y consolidar su posición en la zona media alta de la Segunda Federación

R. H.

Coria

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:30

El Coria viaja este domingo a Quintanar del Rey con un objetivo claro: lograr sus primeros puntos fuera de casa en la Segunda RFEF. El ... partido, que arrancará a las 18.00 horas en San Marcos, se presenta como una oportunidad para el equipo cauriense, que todavía no ha encontrado la manera de sumar lejos de La Isla y que quiere romper esa racha negativa para dar un salto en la tabla.

