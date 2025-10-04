El Coria busca sus primeros puntos fuera de casa ante el Quintanar

El Coria viaja este domingo a Quintanar del Rey con un objetivo claro: lograr sus primeros puntos fuera de casa en la Segunda RFEF. El ... partido, que arrancará a las 18.00 horas en San Marcos, se presenta como una oportunidad para el equipo cauriense, que todavía no ha encontrado la manera de sumar lejos de La Isla y que quiere romper esa racha negativa para dar un salto en la tabla.

Hasta ahora, todas sus alegrías han sido como local. En sus desplazamientos, el equipo ha cedido ante Toledo en Copa Federación y ante el Rayo Vallecano B y el Conquense en liga. El reto este domingo es doble: ganar y empezar a construir una imagen sólida fuera de su estadio.

La concentración en Quintanar del Rey será clave. La ausencia de Jacobo por sanción obliga a retocar la defensa, mientras que Iván Ramos llega con dudas tras las molestias sufridas ante el Moscardó. La incorporación de Bautista, ya recuperado, aporta aire fresco y opciones al medio campo.

El Quintanar del Rey, recién ascendido, ocupa puestos de playout con cuatro puntos. Su fortaleza como local les ha permitido sumar, pero solo en casa, ya que fuera de San Marcos han perdido los dos encuentros disputados. Esto ofrece al Coria una oportunidad, pero también exige atención: cada balón parado y cada transición pueden decidir un choque tan igualado.

El largo viaje y el horario dificultarán la presencia de aficionados caurienses, por lo que el equipo deberá encontrar motivación dentro del terreno de juego. Ganar fuera no solo supondría romper la mala racha, sino también confirmar que el Coria puede competir en todos los escenarios y mirar hacia arriba en la tabla.

Este domingo, los celestes tienen la oportunidad de dar un paso importante: dejar atrás la dependencia de La Isla y empezar a sumar también lejos de casa.