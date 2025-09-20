El Coria busca sus primeros puntos fuera de casa ante el Conquense

El Club Deportivo Coria afronta este domingo un nuevo reto liguero en La Fuensanta (12.00 horas), donde le espera un Conquense ... que llega inmerso en una crisis deportiva e institucional. Los celestes, tras la eliminación copera en Toledo a mitad de semana, viajan con el objetivo de recuperar sensaciones y prolongar en liga la buena imagen mostrada ante el Getafe B, al que derrotaron con solvencia (3-0) en la última jornada.

El técnico cacereño, Rai Rosa, reconoció en la previa que la semana de trabajo ha sido más corta de lo habitual, pero confía en la capacidad de su plantilla: «Ha sido complicado por el esfuerzo del miércoles, pero el grupo ha entrenado bien y está ilusionado con este partido. Sabemos que nos enfrentamos a un rival con jugadores de calidad, que acaba de cambiar de entrenador y que querrá reaccionar ante su afición». En ese sentido, el preparador destacó que todos los futbolistas estarán disponibles, lo que le permitirá armar un once competitivo y con alternativas en el banquillo.

El Conquense, por su parte, afronta el choque en plena reestructuración. Tras la destitución de Rubén Pulido, el club ha recurrido a un viejo conocido: Rober Gutiérrez, técnico del último ascenso. La plantilla, confeccionada a golpe de talonario con jugadores procedentes de categorías superiores, no ha logrado sumar en las dos primeras jornadas y necesita reaccionar para no quedarse descolgada. El problema añadido es que el nuevo entrenador ni siquiera podrá sentarse en el banquillo por trámites pendientes con su predecesor. Aun así, se espera un equipo más intenso y rocoso, dispuesto a blindarse atrás para frenar la fragilidad defensiva mostrada hasta ahora.

El Coria afronta este encuentro con la motivación extra de haber doblegado al conjunto conquense en los dos duelos de la pasada campaña, tanto en La Isla como en La Fuensanta, en ambos casos por la mínima. La estadística juega a su favor, aunque Rai Rosa insiste en no confiarse: «Nos van a exigir mucho, tenemos que aprender de lo ocurrido en Toledo y ser un bloque sólido».