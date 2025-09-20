HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercadal, en el encuentro disputado entre el Coria y el Getafe B en La Isla. Karpint
Segunda RFEF

El Coria busca sus primeros puntos fuera de casa ante el Conquense

Tras la eliminación copera, los celestes llegan a La Fuensanta con la plantilla al completo y la ilusión de aprovechar la crisis de su rival para sumar

R. H.

Coria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:47

El Club Deportivo Coria afronta este domingo un nuevo reto liguero en La Fuensanta (12.00 horas), donde le espera un Conquense ... que llega inmerso en una crisis deportiva e institucional. Los celestes, tras la eliminación copera en Toledo a mitad de semana, viajan con el objetivo de recuperar sensaciones y prolongar en liga la buena imagen mostrada ante el Getafe B, al que derrotaron con solvencia (3-0) en la última jornada.

