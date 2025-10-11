El Coria busca asaltar Majadahonda para consolidar su gran inicio

El Coria afronta este domingo (20.00 horas) una exigente visita al Cerro del Espino, donde se medirá al Rayo Majadahonda en la sexta jornada ... de la Segunda Federación. El duelo llega en un momento de sensaciones contrapuestas: el conjunto coriano, en puestos de playoff, atraviesa una racha positiva y transmite confianza; el Majadahonda, en cambio, navega entre la irregularidad y la búsqueda de un equilibrio que todavía no termina de encontrar.

El equipo dirigido por Rai Rosa ha firmado un inicio de temporada notable, superando las previsiones iniciales gracias a un bloque que se muestra sólido, competitivo y cada vez más ambicioso. El Coria ha sabido transformar su esfuerzo en resultados y, sobre todo, en una identidad reconocible. A diferencia del pasado curso, el conjunto celeste ha dado un paso adelante en su propuesta: combina la intensidad sin balón con una salida rápida por las bandas y una eficacia creciente en el área rival.

Los caurienses llegan a esta cita después de sumar tres victorias en las últimas cuatro jornadas, un balance que les ha permitido situarse entre los mejores del grupo. Más allá de los números, el equipo transmite una sensación de madurez y cohesión que invita al optimismo. Los fichajes veraniegos se han adaptado con rapidez y la recuperación de hombres clave como Iván Ramos ha reforzado el frente ofensivo, donde futbolistas como Adri Pérez o Dawda están siendo determinantes por su movilidad y acierto de cara a portería. Jacobo también regresa tras cumplir dos partidos de sanción.

Rayo Majadahonda Josán Gordo, Noguera, Juan Durán, García, Dani Ramos, Yoshimura, Amaro, Fran Pérez, Javi Martín, Barba e Illies Faure. - Coria: Loscos, Currás, Gonzalo, Iñaki, Álvaro Domínguez, Sergio Gómez, Javi Tapia, Mercadal, Adri Pérez, Dawda e Iván Ramos. Árbitro: Ángel Manso Rojas (Castellano-leonés).

Estadio y hora: Cerro del Espino, 20.00 horas.

El reto, sin embargo, no será sencillo. El Rayo Majadahonda, a dos puntos del Coria, llega con la necesidad de reaccionar ante su afición. Las dos primeras jornadas invicto parecían presagiar un curso tranquilo, pero desde entonces el equipo madrileño ha perdido consistencia defensiva y concentración en los primeros minutos, lo que le ha costado puntos importantes. En su vestuario, la autocrítica ha sido clara: necesitan recuperar la solidez de inicio y traducir su dominio en eficacia. Jugadores como Ilies o Javi Martín son sus principales amenazas, capaces de desbordar y generar peligro desde las bandas.

Para el Coria, la clave estará en mantener el orden y aprovechar los momentos de debilidad local. El cuerpo técnico extremeño confía en su capacidad para adaptarse al ritmo del partido y responder con contundencia en las transiciones.