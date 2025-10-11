HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adri Pérez celebra su tanto de la pasada jornada en La Isla. Karpint
Segunda RFEF

El Coria busca asaltar Majadahonda para consolidar su gran inicio

Los celestes, lanzados con tres triunfos en cuatro partidos, quieren prolongar su buen momento y acercarse al podio de la tabla

R. H.

Coria

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:50

Comenta

El Coria afronta este domingo (20.00 horas) una exigente visita al Cerro del Espino, donde se medirá al Rayo Majadahonda en la sexta jornada ... de la Segunda Federación. El duelo llega en un momento de sensaciones contrapuestas: el conjunto coriano, en puestos de playoff, atraviesa una racha positiva y transmite confianza; el Majadahonda, en cambio, navega entre la irregularidad y la búsqueda de un equilibrio que todavía no termina de encontrar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  7. 7

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  8. 8

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  9. 9 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz
  10. 10 Un pequeño pueblo extremeño conquista Estados Unidos con su tradición religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Coria busca asaltar Majadahonda para consolidar su gran inicio

El Coria busca asaltar Majadahonda para consolidar su gran inicio