El Coria se adapta a las exigencias del calendario

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

El Coria transita con destreza por los vericuetos que traza el fútbol moderno. Tres partidos en siete días para un equipo humilde de cuarta categoría exige un graduado en gestión de recursos para asegurar concurrir con todas las garantías competitivas y evitar contratiempos físicos. Un tándem difícil de conciliar, especialmente a estas alturas de temporada. Las piernas de la plantilla celeste van a acumular en menos de una semana, como mínimo, 300 minutos, que han obligado a Rai Rosa a repartir esfuerzos. El pasado miércoles, los caurienses sellaron su pase a los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación eliminando al Jaraíz en un duelo muy duro que se dirimió desde el punto fatídico en la tanda de penaltis, tras la media hora extra de la prórroga.

Después de la derrota inicial en Segunda RFEF frente al Rayo Vallecano B, el domingo recibía en La Isla a uno de los aspirantes, un Getafe B que ya jugó fase de ascenso el pasado curso. Los locales necesitaban traducir sus méritos infructuosos del partido inaugural y despejar dudas, pero ni el contexto ni el rival a priori eran los más propicios. Sin embargo, los celestes se obsequiaron con el partido perfecto: goleada, portería a cero y sin lesionados. «Queríamos demostrar que el otro día no lo hicimos mal en Vallecas, tuvimos multitud de situaciones de gol; nos genera confianza de cara a lo que viene, es una merecida victoria ante un gran rival», analizaba el preparador extremeño.

Todo ello sin perder de vista que este miércoles cuentan con un nuevo compromiso de Copa Federación, visitando al Toledo en el Salto del Caballo a partir de las 20.00 horas. Un compromiso que obligó a trazar un plan de rotaciones, dosificando para evitar sobrecargas. No en vano, Currás, autor de uno de los tantos, fue sustituido en la segunda parte por precaución por molestias en los isquios. «Venimos de un desgaste tremendo, hemos dado descanso a Iñaki León y a Sergio Gómez para equilibrar minutos, algunos jugadores han estado 50-52, otros 40, es la única forma de llegar al miércoles en las mejores condiciones».

La lectura más positiva de esta exigente coyuntura es que todos los futbolistas están implicados y con opción de demostrar en el verde sus prestaciones y Rai se muestra satisfecho por sus alternativas y el nivel ofrecido, «tenemos fondo de armario en todas las posiciones, podríamos contar con algún recambio más, pero es lo que tenemos y con eso vamos a ir adelante y ojalá que nos respeten las lesiones».