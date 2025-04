Carlos Cinta camufla las miserias del Badajoz

Iñaki Alonso: «Hemos hecho una primera parte lamentable»

«Si te digo lo que me viene a la cabeza es el titular, primera parte lamentable», eran las primeras palabras de Iñaki Alonso sobre el partido. «Me he confundido y no ha salido lo que esperábamos». Justificó los cambios en el once por las molestias de Castri, Samu y Cinta y prosiguió comentando que «cuando un chico como Saidou, al que no le he dado ni bola, es el mejor, nos lo tenemos que hacer mirar». Pese a ello, quiso elogiar la actitud de su plantilla, intentándolo hasta el final, «si el partido dura cinco minutos más lo ganamos». Respecto al nerviosismo del público dijo que «normal que piten, tenemos que saber sobrellevar la presión, lo dije el otro día, necesitamos contagiar y enchufar a la afición». Respecto al mercado invernal, fue tajante: «Necesitamos trabajar como lo que somos, un equipo grande. Somos los que estamos, nosotros nos hemos metido y nosotros tenemos que salir de ahí».