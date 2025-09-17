HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Callejón celebra un gol con el Extremadura. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

Callejón, el abrelatas del Extremadura

El delantero ha marcado dos goles, ambos el primero de su equipo en el partido, en este inicio de campeonato

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:56

Callejón colocó con mimo el esférico para un lanzamiento de falta algo escorado y lejano a la meta del Jaén. El de Motril no dudó, ... lanzó con una mezcla de potencia y colocación que llevó el balón a la escuadra de la portería defendida por Javier Rabanillo. Así se gestó el tanto que supuso la victoria del Extremadura en La Victoria de Jaén. Un gol que sitúa a los azulgranas como colíderes con pleno de victorias.

