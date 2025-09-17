Callejón, el abrelatas del Extremadura

Callejón colocó con mimo el esférico para un lanzamiento de falta algo escorado y lejano a la meta del Jaén. El de Motril no dudó, ... lanzó con una mezcla de potencia y colocación que llevó el balón a la escuadra de la portería defendida por Javier Rabanillo. Así se gestó el tanto que supuso la victoria del Extremadura en La Victoria de Jaén. Un gol que sitúa a los azulgranas como colíderes con pleno de victorias.

El autor del gol está siendo uno de los protagonistas del principio de campaña. Juanmi Callejón ha sido el futbolista que ha abierto la lata goleadora del Extremadura en estos dos primeros partidos. Ante el Atlético Malagueño fue el autor del primer tanto de la remontada azulgrana ante su público, y contra el Real Jaén hizo el gol de la victoria.

El atacante ya fue la temporada pasada el máximo goleador del equipo en Tercera RFEF, por lo que fue una pieza clave en el ascenso del conjunto de Almendralejo. El comienzo de campaña no ha podido ser mejor tanto para el futbolista como para el Extremadura, y parte de culpa es de la capacidad goleadora de Callejón.

Pese a que Callejón fue uno de los protagonistas del encuentro, el de Motril tampoco quiso que los focos se centrasen en él y destacó el papel que desempeñó el equipo durante los 90 minutos, con una primera parte mejor que la segunda. El delantero le dio mucha importancia al trabajo defensivo del equipo y, sobre todo, a los tres primeros puntos conseguidos a domicilio. «Lo importante es la victoria y recalco y subrayo la portería a cero», explicó Callejón tras el partido en Jaén.

Sobre su gol, Callejón admitió que los partidos tan igualados a veces se resuelven por acciones aisladas como la de su gol de falta directa. Aun así, pese a la belleza del tanto, el atacante azulgrana le dio toda la importancia al qué, que fue conseguir los tres puntos, y no al cómo, con su buen gol de falta. «Este tipo de partidos se definen así, con una acción aislada. Lo importante es que fuera de casa se ha ganado y se sigue con la racha de victorias», sentenció el andaluz.

Por otro lado, el equipo volvía este miércoles a los entrenamientos tras el descanso delmartes. Los de Cisqui se centran ahora en preparar el encuentro del domingo ante el Yeclano en el Francisco de la Hera.