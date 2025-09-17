Un Francisco de la Hera verde, blanco y negro

R. P. Mérida Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

El estadio del Extremadura aguarda un ambientazo el sábado de derbi entre verdiblancos y blanquinegros. Por un lado, el Cacereño espera que se desplacen aún más abonados de los que ya lo hicieron el pasado domingo ante el Arenteiro. Es decir, llegar por lo menos casi a los 4.000 viajeros. Y por el otro, el Mérida aspira a que al menos la mitad de los suyos adquieran la entrada. Rayano a los 2.000. Porque de hecho, a pesar de ser el visitante, el partido se jugará más cerca de la capital emeritense que de los aficionados locales. El Francisco de la Hera no se acercará al lleno, pero sí se suspira por que se complete la media entrada.

Los abonados de tribuna del Cacereño irán ubicados en la zona de tribuna del Francisco de la Hera y los de preferencia irán destinados al fondo norte. Todos ellos presentando su carnet. O sea, gratis. Los aficionados del Mérida, por su parte, irán al fondo sur del estadio azulgrana, con entradas al precio de 15 euros, después del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de agosto hasta dieciséis clubes de la categoría para aficiones visitantes. La preferencia del estadio azulgrana se reservará a seguidores del Extremadura y espectadores neutrales, también al precio de 15 euros. Los niños de entre 6 y 12 años tendrán entradas a cinco euros.

La afición del Mérida, por tanto, tendrá todo el aforo del fondo sur hasta agotar el papel. Es decir, unas 3.000 entradas. «Aunque si las agotáramos, que no lo sabemos, podríamos pedir a final de semana más entradas para acomodar a nuestra gente en otra zona del estadio. No creo que hubiera ningún problema por el aforo y por las buenas relaciones con el Cacereño», tranquilizan desde el Romano.

Hasta el cierre de esta edición, el Cacereño no se había pronunciado sobre cómo vendería las entradas al resto del público, pero será como en otras ocasiones: a través de su página web y de la tienda del club. Además, la entidad verdiblanca volverá a fletar autobuses gratuitos para sus aficionados, que deberán apuntarse en la tienda del club presentando el DNI y su abono. Los que no sean abonados, tendrán entrada y desplazamiento a 25 euros. «El club ruega a los aficionados que se apunten que sepan con seguridad su asistencia al partido. Si surgiera cualquier imprevisto, pedimos que lo comuniquen con antelación ya que el pasado domingo no acudieron unas 60 personas», solicita el Cacereño a los suyos.

El Mérida emigra a Guadiana

La plantilla de Julio Cobos empezará a preparar, de momento sin bajas, ese derbi a partir de este miércoles en Pinilla. La de Fran Beltrán, también sin lesionados, comenzó este martes en el Romano y desde este miércoles se desplazará a entrenar a Guadiana, donde la primera plantilla instalará su cuartel general durante las próximas dos semanas (hasta que termine la resiembra del Romano o esté en 'semicondiciones' el nuevo campo de entrenamiento de la Federación).

«Agradecemos al Guadiana y a su presidente todas las facilidades que nos han dado. Ha sido el único club que nos ha permitido ir a entrenar allí todos los días», reconoce el director general del Mérida, Alejandro Pérez, que ha tanteado también Villafranca, Santa Amalia o Guareña, entre otros. «Además, la empresa Royalverd va a ayudar al Guadiana en el mantenimiento de su campo en contraprestación por permitirnos entrenar allí. Es difícil encontrar tanta facilidad como nos han dado ellos».

Rui Gomes: «Me encuentro más cómodo por la derecha» El Mérida cerró su mercado de verano y la ronda de presentaciones con la de Rui Pedro Ribero Fernandes Duarte Gomes (Braga, Portugal, 1997), el extremo zurdo que aterrizó la semana pasada como profesional en paro para completar el vestuario de Fran Beltrán. «En una semana o dos estaré en mejores condiciones para ayudar a mis compañeros», reconoció el portugués de 28 años. «Luego ya será el entrenador el que decidirá. Pero voy a estar bien pronto». Rui Gomes, que puede jugar en cualquiera de las tres demarcaciones por detrás del punta, sí reconoció que «yo me encuentro más cómodo por la derecha, la verdad. Pero ya he jugado también por el centro y por la izquierda. Al final, donde el míster me ponga, lo daré todo». «Muchos jugadores pasan por quedarse sin equipos cuando se cierra el plazo del mercado, es fútbol. Y la verdad es que es una fase de estrés importante, de descontento. Conocía hace tiempo a Tiago (Lenho) y al final se dio todo para que pudiera acabar aquí. Estoy muy contento de haber llegado aquí», reconoció Gomes, que ya se estrenó en la convocatoria del pasado sábado.