El Cacereño tropieza pero no cae

Una vez digerido lo acontecido el pasado sábado en Guadalajara, en el Cacereño las lecturas subyacentes se intrincan entre sí con una difusas fronteras entre la vertiente menos alentadora y la relativista, todo depende de a qué facción se adscriba cada uno. Usando ... como referencia la dicotomía de la obra de Umberto Eco 'Apocalípticos e integrados', el primero de los postulados focaliza el discurso en la decadencia de sumar dos derrotas consecutivas que consumen el colchón de puntos que le otorgaba una posición de privilegio en la zona del playoff, pasando de la segunda a la quinta plaza.

En la otra cara de la moneda, «raramente teorizan, prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles», sostenía el filósofo y escritor italiano, cuya traducción remasterizada y balompédica sería el ‘partido a partido’, del cual Julio Cobos es uno de sus máximos precursores. El técnico de Valdehornillos, aún bajo el influjo del fragor de la batalla, podría haberse dejado llevar en su comparecencia tras el choque por la irritación de una derrota cuyo merecimiento está salpicado de bastantes aristas.

Pero no. Realizó el análisis sosegado y certero al que acostumbra, sin ocultar la decepción por no sumar y por esfumarse la opción de cortar la racha sin mácula del líder en su feudo (lo tuvo en su mano), pero prefirió leer entre líneas y no quedarse en la superficie de un 1-0 engañoso. Porque tutearon sin complejos «al mejor equipo de la categoría», con argumentos suficientes para exigir a un equipo que saca nueve puntos al segundo. Pasó de puntillas por otros factores que eran el fácil comodín para excusar el resultado adverso, «el primer penalti creo que no es, el segundo es clarísimo». Se mojó, pero no polemizó, porque tras esa mención escueta a la actuación arbitral, sonrió con cierta resignación y pasó palabra, declinando desgastarse en debates estériles sobre decisiones subjetivas del trencilla sin remisión.

Se alejó del tono victimista por lances puntuales y prefirió centrarse en una perspectiva más holística, de planteamiento y de ejecución de un plan que funcionó más allá de que faltaran algunos matices para sublimarlo. Y quiso poner en contexto el valor de los apuros en los que puso a los alcarreños. «No hay que olvidar que han ganado todo en casa y en la mayoría de esos partidos somete a sus rivales y genera muchas ocasiones, pero hoy no es el día en el que más he visto eso».

El preparador extremeño reforzó así la disciplina táctica y la concentración en todas las facetas, ya que únicamente en la estrategia los locales encontraron algunas vías de acceso a la retaguardia verdiblanca. Quizás les pesó cierto letargo en ataque durante gran parte del encuentro, pero la reacción llegó y Deco tuvo dos oportunidades claras para cambiar el signo del partido. «El equipo ha estado muy ordenado, concediendo poco y sí que hemos despertado ofensivamente cuando nos han hecho el gol; nos ha faltado meterla, porque hemos tenido ocasiones para al menos empatar el partido». La mala noticia es sin duda la lesión de Salinas, que tuvo que retirarse por unos problemas en la rodilla. A expensas de conocer el alcance, es un contratiempo duro para Cobos, especialmente tras la repentina salida de Christian en los últimos compases del mercado invernal.

Aunque en el casillero del Cacereño figuran por segunda vez esta campaña dos derrotas consecutivas, el mensaje de Cobos se orientaba hacia las sensaciones, aunque los guarismos no siempre acompañen. «Venimos de una buena racha, perdimos contra el Melilla, pero el equipo compite».

Un nuevo invitado se ha unido a la fiesta aprovechando los traspiés del Cacereño, con un Rayo Majadahonda en dinámica ascendente que se ha colocado a dos puntos de la quinta plaza que ocupan ahora los verdiblancos y que marca la zona que da derecho a disputar la fase de ascenso. «Va a haber mucha igualdad hasta el último momento. Se está comprimiendo y vamos a tener que pelear mucho los que estamos ahí arriba». Y el repecho no ha terminado, porque ahora el Cacereño afronta dos duelos en el Príncipe Felipe consecutivos (ambos el domingo a las 12.00 horas) ante dos de los aspirantes, el Talavera, segundo, y el Tenerife B, cuarto y que ya le venció en la primera vuelta por 4-1.