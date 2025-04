El Cacereño, sin miedo escénico

Orgulloso del rendimiento ofrecido por su equipo durante toda la temporada, pero con la ambición propia de quien tiene el premio gordo a tiro de ... piedra. Así es como afronta el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, las horas previas a la final de este domingo (Nuevo Colombino, 20:00 horas) frente al Recreativo de Huelva. Una cita donde estará en juego el ascenso a Primera Federación.

«La temporada es para estar muy contentos y a los chicos no se les puede poner ningún reproche porque han dado el cien por cien, pero somos ambiciosos. Queremos centrarnos en poner el broche de oro, que es ascender», explicaba este viernes en su última previa de la temporada.

Cobos, que una vez más podrá elegir entre todos sus hombres para confeccionar la convocatoria, es consciente del excepcional ambiente que se prevé en el Nuevo Colombino, donde ya está asegurado el lleno después de que se haya vendido todo el papel. Sin embargo, no cree que sus jugadores vayan a padecer ningún tipo de miedo escénico. «Aunque no es un partido habitual para nosotros, yo creo que estamos preparados. Eso no me preocupa mucho y los jugadores lo van a demostrar», responde al respecto el preparador verdiblanco. «Son partidos que, los que nos dedicamos a esto del fútbol, todos soñamos con jugar, pero el balón no se mueve por mucho que griten los aficionados. Lo tienen que mover los que están dentro del campo».

Precisamente, en lo eminentemente deportivo, el entrenador del Cacereño se toma este duelo como lo que realmente es; un envite a cara de perro. «Es lo más parecido a un partido de Copa. Uno va a ascender y otro se va a quedar en el camino». Asimismo, Julio Cobos espera una versión más generosa de su rival en comparación con el partido de ida disputado el pasado domingo en el Príncipe Felipe, donde el Recreativo de Huelva no tuvo reparos en especular con el cero a cero. «Supongo que delante de su público probablemente quieran hacer un fútbol un poco más vistoso».

Debido a la tardía hora del partido y a la relativa cercanía entre las capitales cacereña y onubense, el Cacereño viajará a Huelva el mismo día del encuentro, tal y como ha pedido el propio Cobos en consonancia con el resto de integrantes del plantel. «Prefiero ir en el día, que cada uno duerma y descanse en su casa. Después tenemos tiempo más que suficiente para llegar a Huelva, comer allí, descansar e ir a jugar el partido». El míster verdiblanco recuerda el desplazamiento a Segovia en liga regular. Un viaje que el Cacereño también realizó en el día y del que se trajo los tres puntos tras golear 1-5 en La Albuera.

Respecto al número de aficionados verdiblancos presentes en el Nuevo Colombino, finalmente serán alrededor de 800 los que presten su apoyo al equipo extremeño. Todo ello después de que la falta de entendimiento entre el Cacereño y el Recreativo de Huelva haya imposibilitado un desplazamiento más numeroso.