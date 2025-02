El Cacereño se ilusiona sin ponerse metas

R. H. Badajoz Miércoles, 12 de febrero 2025, 19:02 | Actualizado 19:08h. Comenta Compartir

El Cacereño sigue haciendo sus cuentas para amarrar la salvación cuanto antes y a partir de ahí soñar despierto. Francis Bordallo hizo balance del mercado de invierno y cuestionado por si el club había redefinido su objetivo primario de la permanencia tras la buena marcha del equipo de Cobos señaló que tocaba ir paso a paso. «Nos quedan 5 puntos y a partir de ahí ya veremos. Siempre he dicho que cuanto más lejos estés del descenso más cerca estarás de jugar por cosas bonitas. No nos queremos descolgar de ahí y vamos a luchar hasta el final».

El director deportivo hizo estas valoraciones en la presentación de los tres fichajes de enero: Álex Rodríguez, Isaac Boudaoud y Pau Palacín en la Clínica de Oftalmología Integral Cáceres. Los tres coincidieron en tener muy claro la oportunidad que les brindaba el Cacereño para seguir creciendo. Bordallo desveló que, salvo la salida voluntaria de Chris Martínez tras pagar su cláusula para irse al Águilas, algunos jugadores habían recibido también ofertas, pero que apostaron por seguir en el Cacereño. «Me consta que han querido quedarse y hay que valorarlo», destacó. Bordallo también subrayó la idea del club de hacer estos últimos retoques para poner la guinda a una gran plantilla con dos sub-23 de gran proyección y el acierto de dar con un delantero que en esta ventana de invierno resulta complicado. «Una vez visto el mercado de delanteros y las pocas opciones que había, sinceramente haber encontrado a Pau ha sido para nosotros una gran suerte».

Álex Rodríguez, lateral de 22 años procedente del Yeclano, expresó su deseo de aportar su granito de arena para hacer grande al Cacereño. «Luchar por el playoff y soñar con el ascenso». Palacín, por su parte, recoge el guante de los 9 goles de Chris Martínez, aunque no se siente presionado por las posibles comparaciones. «No le conozco, pero si ha metido 9 goles para mí significa que el equipo ha generado y es ofensivo. Más que presión me ayudó para decantarme por venir aquí. Me motivó mucho», indicó del delantero de 24 años que llega del Linares. Y para el extremo Isaac, de 22 años del Ejea, reconocía sentirse seducido por la idea de juego del Cacereño y su historia. «Me gustaba como jugaban con mucha opción de ataque, que me viene bien para mi estilo. Es muy fácil jugar en este equipo, ya que genera muchas ocasiones».