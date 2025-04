Badajoz y Villanovense dejan en tablas un derbi intenso

El punto le sirve más al Villonvense que a un Badajoz que no termina de arrancar. Eso sí, merecieron más lo pacenses, pero chocó contra ... un Lázaro colosal para impedir todos sus intentos. Miguel Narváez, aunque tuvo menos trabajo, también resultó vital para sostener a su equipo en momentos claves. Así, los porteros dejan a cero un derbi intenso y lleno de alternativas.

El Badajoz jugaba a un ritmo trepidante. Sin dar descanso a su rival. Sus acometidas eran incesantes. Tanto por la derecha con Castri y los desbordes de Fran Grima como por la izquierda con Adri Carrasco siempre buscando combinar por dentro con Sandro Toscano, el jefe de operaciones. La presión alta y la intensidad por todo el campo provocaban dudas y errores en el Villanovense.

El Badajoz quiso dejar claro a los serones quien mandaba en el Nuevo Vivero y desde el inicio se lanzó al ataque. Toni Jou y Sandro Toscano se hacían con el control y descargaban a las bandas. El equipo pacense buscaba hacer daño con una presión alta y rápidas transiciones. Una triangulación entre Adri Carrasco, Sandro Toscano y Ewan Urain dejaba al punta hispano-escocés colándose por el hueco del área y Lázaro resolviendo con un auténtico paradón. Después, Urain probaría desde la frontal, pero su misil se marchó rozando el poste.

CD Badajoz: Miguel Narváez; Fran Grima, Liza, Carlos Cordero, Dani Cordero; Castri (Saidou Bah, min. 70), Toni Jou, Sandro Toscano (Jurgi Oteo, min. 70), Adri Carrasco; Ewan Urain (Samu Manchón, min. 57) y Álex Alegría. 0 - 0 CF Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Javi Sánchez (Guille Campo, min. 78), Carlos Cano, Ortiz; Bermu (Benji, min. 66), Relu, Fuentes, Mario (Pajuelo, min. 86), Isra Cano (Aday, min. 66); Fuentes y Adighibe (David Agudo, min. 46). Árbitro Hernández Maestre (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Adri Carrasco (18), Fran Grima (37), Toni Jou (76), Saidou Bah (79) y por el Villanovense a Relu (41), David Agudo (56), Javi Sánchez (58).

Incidencias 8.415 espectadores en el Nuevo Vivero. El presidente del Villanovense Francisco Javier Nieto y el considerado administrador único de Lanuspe Javier Peña, en el palco. El club dedicó la acción solidaria del partido a la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO). El Badajoz lució la publicidad de Almacenes Carballo en sus camisetas y por detrás bajo el número el mensaje 'Imposible no es nada/Impossible is nothing en Badajoz'.

Los pacenses seguían insistiendo y tenían sometidos los serones. Atrás, Liza y Carlos Cordero no se permitían ninguna concesión y el joven Dani Cordero se asomaba con descaro por terreno enemigo. Bermu también se dejaba ver con apariciones intermitentes, pero sin poner en excesivos aprietos a la zaga blanquinegra. El Badajoz mantenía el plan. Fruto de esa asfixia, Castri robó un balón en el banderín de córner que colgó al área donde esperaban al remate Urain y Álex Alegría, pero Lázaro se anticipó en un gran salto.

Una subida de Fran Grima precedida de un robo en el centro del campo propició la ocasión más clara de la primera parte en un remate a bocajarro de Álex Alegría que evitó Lázaro. El lateral enfiló la banda, la colgó al segundo palo donde Ewan Urain orientó en una dejada acrobática sobre el placentino en boca de gol y cuyo remate se encontró con un inmenso Lázaro para evitar un gol que ya cantaba la grada.

El Villanovense se animó en los últimos minutos antes del descanso. Primero lo intentó en una falta lateral magistral de Mario que despejó Narváez a córner en una gran estirada. Y después, en un cambio de orientación de derecha a izquierda que recoge Isra Cano y aprovecha el exceso de confianza de la zaga pacense para introducirse en el área y embestir sobre Narváez que responde colosal con el pie.

El Badajoz ya sabía que el San Fernando había ganado en Montijo y se escapaba. No podía dejarse puntos en el Nuevo Vivero. Y salió con el mismo guion. Pero el Villanovense ya no dejaba hacer y esperaba tanto como en el primer acto. Gus había cambiado de cromos, Adighabe por David Agudo, y aunque el sistema no cambiaba su equipo sí dio un paso adelante. A los pacenses ya les costaba más tomar la iniciativa y no llegaba con tanta fluidez a los dominios de Lázaro. Luis Oliver Sierra también movió piezas y daba entrada a Samu Manchón por un participativo Ewan Urain.

El ímpetu del Badajoz le hacía caer a veces en la precipitación. Y el Villanovense, con menos que perder con el empate, sabía muy bien jugar esos tiempos. El técnico serón refrescaba a los suyos con Aday y Benji.

Oliver Sierra volvió a agitar su coctelera buscando romper el partido con la electricidad de Jurgi Oteo y Saidou Bah. Y en su primera aparición, Saidou Bah se la puso a Adri Carrasco en el punto de penalti que remató alto con todo a favor.

El Villanovense no se entregaba y buscaba la suya a la contra. Y no la tuvo de milagro en una cabalgada de Aday para poner un balón envenenado que se paseó sobre el marco de Narváez y al que llegó David Agudo muy forzado pegado al segundo palo. El Nuevo Vivero tragaba saliva. Espoleado por el susto, enseguida metía mecha a los suyos.

El Badajoz apeló a la desesperada, pero el Villanovense se mostraba muy firme atrás y con las líneas muy juntas. No encontraba la manera de traspasar las líneas enemigas.

Adri Carrasco de nuevo volvía a insistir. Controló el balón dentro del área, se perfiló y se sacó un disparo cruzado que se marchó lamiendo el poste. Ese fue el último suspiro de un derbi intenso que los porteros dejaron a cero. Un reparto de puntos de más valor para el Villanovense, que refuerza su posición en la zona tranquila alejado del peligro, y que sabe a casi nada a un Badajoz que sigue sin salir del lío.