El Badajoz salva los muebles

«Hemos sumado un punto, pero es insuficiente»

Iñaki Alonso se mostró contrariado por el empate del Badajoz en casa del colista. «Hemos sumado un punto, pero para nosotros es insuficiente». El técnico blanquinegro señaló que a su equipo le costó cogerle el ritmo a un partido que de inicio partía con la baja de Carlos Cinta, fuera de la convocatoria por lesión, y ante un rival que le trastocó su plan al variar su sistema en un campo difícil por sus reducidas dimensiones y el césped artificial. «Se han dado circunstancias complicadas. Nos ha costado entrar al partido. Sin tener esos apuros ni situaciones al área hemos visto una versión del Mensajero mejorada. El Mensajero ha estado mejor y a nosotros nos ha costado adaptarnos. En el momento que hemos logrado circular y tener el balón hemos logrado desajustar al Mensajero. A partir de ahí te vas cero a cero». En cuanto al segundo acto, Alonso considera que el Badajoz estuvo mejor y se mereció ganar. «Quieres dar un paso adelante, creo que no ha salido mal en la segunda parte. Hemos tenido alguna opción, alguna de cabeza muy clara en el segundo palo que se nos ha ido arriba y otra de Aketxe. En una jugada que puede pasar en este campo en que no defiendes bien, en un despeje, un rebote... el Mensajero hace gol. A partir de ahí con los cambios que hemos hecho el equipo ha dado un paso adelante y creo que nos hemos podido llevar los tres puntos». El preparador del Badajoz valoró la reacción de su equipo al gol en contra, pero lamentó la falta de pegada para rematar a su rival. «Hemos empatado y creo que hemos metido al Mensajero en muchos problemas. Hemos generado situaciones de área en el que nos ha faltado precisión en el último pase». Y apuntó que quedarse con uno menos condicionó el final del partido. «El momento clave es la expulsión de Toni Jou. Estás con uno menos, ahí tienes que estar bien juntitos y buscar una contra, la hemos tenido, no la hemos acabado de definir y te toca sufrir. Se ve que esto está supercompetido y que va a ser muy largo». Iñaki Alonso también añadió la falta de determinación cuando tuvo al Mensajero contra las cuerdas. «Clave haber empatado tan pronto y clave no haber hecho el segundo porque he visto tocado al Mensajero. Hemos crecido con balón, por fuera, en situaciones de dos contra uno con sus carriles». Y reconocía que le sorprendió el planteamiento del cuadro canario. «Al principio nos ha costado ajustar su cambio de sistema. No hemos sido tan determinados para hacer el 1-2. La expulsión luego te condiciona y puede pasar cualquier cosa. El punto no es suficiente, veníamos a por los tres y tenemos que seguir apretando y mejorando».