El Badajoz no pasa del empate en casa del colista

Adri Carrasco evita un desastre mayúsculo

1-1 Paso atrás del Badajoz, que suma un punto que no le sirve para nada ante un colista que todavía no sabe lo que es ganar. Adri Carrasco salva el hundimiento total del equipo pacense en sus islas malditas. No ganan desde hace veinte años los blanquinegros en Canarias y volvieron a pinchar en su visita a La Palma. Se adelantó el Mensajero y dejaba contra las cuerdas al Badajoz. Iñaki Alonso movió ficha y su plan B revolucionó a su equipo para empatar el encuentro. Adri Carrasco dio otro aire al Badajoz y al menos salvó los muebles con un punto que no le sirve para salir del puesto de promoción de descenso