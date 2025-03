Álex Alegría y Carlos Cinta no llegan a tiempo para el Badajoz-UD San Fernando

Las alarmas atronaron en el Nuevo Vivero el pasado domingo en el partido ante el Illescas cuando Álex Alegría se retorcía de dolor en el ... césped tras recibir un balón entre líneas desde la izquierda y sufrir un duro golpe de Cortázar, expeditivo, contundente y algo temerario. Aquella acción pudo llevar al Badajoz a los 11 metros, pero las protestas por el posible penalti se disiparon al aglutinar toda la atención el estado físico del ariete placentino. Instantáneamente solicitó asistencia médica con aspavientos mientras se echaba las manos a la cara.

Pese a lo aparatoso de la acción y la gravedad que se intuía, prevaleció el pundonor del jugador blanquinegro, que quiso seguir en el campo. Fue un intento vano, porque minutos después fue sustituido por Pablo Gálvez y abandonó el verde cojeando ostensiblemente. «Ese tobillo no tiene buena pinta. El viaje que le han metido, le han pisado de lleno», se lamentaba, visiblemente preocupado, el técnico blanquinegro en su comparecencia posterior al choque.

La resonancia a la que fue sometido a principios de semana descartó una lesión seria en los ligamentos y ha quedado en un esguince fuerte, pero su participación en el siguiente compromiso ante el UD San Fernando (domingo, 13.00 horas) estaba muy entredicho. El exbético, consciente de su rol en el equipo, ha doblado sesiones para apurar sus opciones y formar parte de la expedición rumbo a Maspalomas. «Es un profesional como hace tiempo que no veía», ensalzaba su entrenador por su trabajo y compromiso. «Ha estado mañana y tarde y hoy también en la clínica, ha probado en el verde y en el gimnasio». Sin embargo, se ha impuesto la cordura. Su evolución no aconseja forzar por el riesgo que entraña y las últimas pruebas no fueron positivas. «Ayer en la foto del tobillo se apreciaba un morado importante y la inflamación ha bajado, pero no demasiado».

Por lo tanto, mejor prevenir que tener que lamentar una ausencia más prolongada después, «no va a llegar, hemos decidido que no viaje». Sin perder de vista, además, las características del escenario del encuentro, que no son las más propicias al tratarse de un campo de hierba artificial, donde «los giros son mucho más agresivos para las articulaciones».

Tampoco estará disponible Carlos Cinta, que transita por el tramo final de su recuperación, pero es prematuro su regreso a una lista después de sufrir una microrrotura muscular en el duelo ante el Unión Adarve hace prácticamente un mes. «Se hizo una ecografía de control el martes y había un pequeño edema. La cicatrización iba muy bien». Se espera que ya entrene con normalidad con el resto del grupo la próxima semana.

Quien sigue entre algodones es Samu Manchón, renqueante en varias ocasiones este curso aquejado de una hernia y que en los últimos días se ha ejercitado al margen del grupo, aunque este sábado realizará la última sesión previa al partido. Por su parte, Carlos Cordero, que se perdió los encuentros ante el Atlético Paso y el Guadalajara por unas molestias en la rodilla, ya estuvo en el banquillo la pasada jornada y ha entrenado con normalidad. Sobre la ausencia de Castri ante el Illescas, el preparador vasco negó que fuera motivada por un problema físico: «Decisión técnica», zanjó con rotundidad.

El extremo de Villahán fue uno de los artífices de la reacción pacense tras la llegada del técnico de Durango, en esa etapa que suena tan pretérita en la que encadenó tres victorias consecutivas a finales de octubre y en la primera quincena de noviembre. Entonces gozó de mucho protagonismo en el once y su rendimiento lo justificaba, pero su efervescencia ha ido disminuyendo. «Desde que llegué le he dado prácticamente todo a nivel de minutos, pero es un jugador joven». Volvió a nombrar un concepto muy presente en su discurso, «el proceso», en cuanto a su relación con los integrantes de la plantilla y que ya vivieron Adri Carrasco y Saidou Bah, como ejemplos más paradigmáticos. «Tiene que pulir cosas. Hay veces que como entrenador exiges y, el futbolista, porque no te entiende, porque no le llegas o le estás pidiendo más de lo que puede asimilar, no te da ese desarrollo». Consideró que Bah y Fidel, que venía de marcar ante el Guadalajara, se merecían esos cotizados puestos, «sobraba uno» y le tocó al castellanoleonés.

Impresiones sobre 'Tito'

Ya ha podido ver en acción al último fichaje, Miguel Leyva, o 'Tito', como se le conoce ya en el vestuario, para forjarse una primera opinión de sus cualidades, ya que horas después de su incorporación reconocía no disponer de información sobre él. «Nos puede aportar, es dinámico, capaz de jugar en todas las posiciones de ataque; lo ha hecho en la izquierda, en la derecha, de segunda punta y arriba, aunque no es un delantero centro al uso, por eso me gusta su perfil, porque complementa muy bien lo que tenemos».

Quienes también han entrenado con el primer equipo esta semana han sido los dos futbolistas ecuatorianos que aterrizaron al abrigo del acuerdo firmado en 2023 entre el Badajoz y el Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Aunque de momento es poco probable que Jonathan Corozo y Leo Yáñez, con ficha del juvenil y el 'B', respectivamente, entren en los planes del preparador vizcaíno, al menos de manera inminente. «Son eléctricos, atrevidos y rápidos, pero iremos viendo si pueden aportar ese valor. Vienen de un equipo muy importante de Ecuador y todo lo que sea sumar a la cantera y a nosotros nos viene bien».